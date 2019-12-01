Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У понеділок, 1 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі".

2 грудня в Дніпрі відключать світло cripo.com.ua

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Дементева, 6, 8;

вул. Шолохова, 5а, 7, 7 г;

вул. 230 Стрілецької дивізії, 55 - 61, 64 - 76;

вул. Дубовика, 55 - 59;

вул. Злагоди, 1 - 13, 8 - 10;

вул. Гуртова, 142, 33 - 45, 86 - 88;

вул. Моторна, 1 - 27а, 4 - 26;

вул. Казахстанська, 143 - 95, 148 - 212;

пров. Гуртовий, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Читинська, 1 - 43, 4 - 58;

вул. Мінусинська, 173 - 193, 201 - 251, 208 - 240, 250 - 302;

вул. Рабкоровська, 69а;

вул. Ангеліної;

вул. Кемеровська;

вул. Чернігівська;

вул. Грінченка, 356;

вул. Шпакова, 7, 9, 11, 1, 3, 5.

Індустріальний район:

вул. Янтарна, 75, 75а, 77, 77а;

вул. Байкальська, 80;

вул. Калинова, 98, 100;

вул. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

вул. Єсеніна, 1 - 139, 2 - 78;

вул. Святкова, 1 - 13;

пров. Богуславський, 2 - 12, 1 - 7;

пров. Надії, 6 - 10;

пров. Шляхетний, 1, 2 - 8;

пр. Слобожанський, 137;

Хлібзавод №9;

НГР "Агрольон";

вул. Донецьке шосе, 7, 12, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Супермаркет Varus.

Новокодакскій район:

вул. Кондратюка, 3 - 35, 228А, 230 - 250, 254, 258, 258А, 209 - 231, 204/2 - 228, 252, 256а, 235 - 241, 230А - 244;

пров. Німанський, 1 - 13, 2 - 24;

пров. Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;

пров. Фронтовий, 2 - 34, 1 - 21;

вул. Весняна, 1 - 109, 4 - 98, 1, 4 - 12;

пров. Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;

вул. Приовражна, 1, 2 - 6;

вул. Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 36;

пров. Курсовий, 1 - 21, 21а, 4 - 20/2;

вул. Колективна, 1, 2 - 12, 14 - 42;

вул. Ватутіна, 49 - 53а, 58/2, 60, 62, 64;

вул. Фронтова, 80;

вул. Гастелло, 42 - 74, 53 - 81;

вул. Попова, 25 - 51, 26 - 52;

вул. Преси, 33 - 83, 28 - 84;

вул. Хорольська, 50 - 86, 47 - 59;

вул. Валдайська, 1 - 25, 2 - 34;

вул. Лисенко, 12, 14;

вул. Кондратюка, 18, 278, 280, 309 - 317, 264 - 276, 273 - 301, 303, 307;

вул. Писемського, 2 - 84, 3 - 77;

вул. Біломорська, 1/2 - 55, 2 - 50;

вул. Добровільна, 1 - 51, 2 - 36;

пров. Першотравневий, 1, 27, 29, 31, 45, 1 - 7, 2 - 20;

пров. Валдайський, 1 - 11, 2 - 24;

вул. Сахненко, 1 - 35, 2 - 28;

пр. Свободи, 4, 13, 15, 17/2, 17/1, 19/2, 19/1, 19, 23, 25, 27, 29;

пров. Коккинаки, 2, 4/2, 4/1, 4, 6/2, 7, 18;

пров. Черноусовскій, 1, 8;

вул. Вербова, 6, 7, 8;

пров. Кирина, 2, 3;

пров. Металургів, 3, 5а, 7, 7/2;

вул. Числова, 2, 5 - 15, 6 - 20;

вул. Купріна, 2, 8, 10;

вул. Бардадіма, 1 - 5, 2 - 10;

пр. Свободи, 171 - 187, 190 - 216, 222, 224, 228 - 234;

вул. Гвардійська, 3 - 9, 2 - 12;

вул. Крупської, 1а - 11, 2 - 16;

вул. Барвінок, 2 - 6а, 12 - 20, 22;

пл. Новокодацька, 1, 3а;

вул. Трудова, 1 - 49;

вул. Гранітна, 8;

вул. Зорі, 1 - 15, 2 - 46;

вул. Кар'єрна, 1, 2;

вул. Північна, 1, 2;

вул. Успенського, 1 - 29, 2 - 16;

вул. Якутська, 1 - 13;

пров. Танковий, 1 - 23, 2 - 12;

пров. Сонячний, 1 - 23, 2 - 16, 31, 35;

вул. Якірна, 1 - 23, 2 - 18;

вул. Фортечний, 1 - 25, 4 - 24, 24а - 28;

вул. Грінченка, 31 - 35, 24, 8 - 12, 16 - 24;

пров. Білозерівський, 1 - 27, 2 - 30;

пров. Мармуровий, 1 - 25, 2 - 20, 34;

пров. Лемешева, 1 - 7, 4 - 6;

вул. Відродження, 1 - 38;

вул. 30 Іркутської дивізії, 37 - 45;

пров. Зеленодольськ, 1 - 9, 2 - 8;

вул. Зернова, 1 - 55, 2 - 40;

вул. Іркутська, 2 - 68, 9 - 63;

пров. Квітковий, 88;

пров. Рязанський, 1 - 3;

вул. Міська, 1 - 41, 4 - 30;

пров. Ніжинський, 2 - 18, 3 - 27.

Самарський район:

вул. Роторна, 19;

вул. Карагандинська, 3 5, 7;

вул. Галича;

вул. Берегова;

вул. Новогородська;

вул. Броньова;

Дачі "Ранет", 1 - 89;

вул. Спогадів;

вул. Рильського;

вул. Пристань, 1 - 25, 2 - 44;

пров. Пристань, 1 - 25, 2 - 10;

вул. Стефаника, 1 - 21, 4 - 26;

вул. Королева, 3 - 43, 6;

вул. Азербайджанська, 2 - 56, 1 - 65;

вул. Історична, 2 - 30, 1 - 27;

вул. Литвищенко, 2 - 18;

вул. Лебедина, 1 - 63, 2 - 110;

вул. Самарська.

Соборний район:

вул. 8 Березня, 1а;

вул. Акінфієва, 17, 28;

вул. Достоєвського;

вул. Кишинівська;

вул. Гнатюка;

вул. Загребельного.

Центральний район:

пр. Яворницького, 100;

вул. Чапленко, 2, 4, 14;

вул. Княгині Ольги, 1, 3;

вул. Мечникова, 14;

вул. Воскресенська, 33, 44, 44а, 46;

вул. Святослава Хороброго, 31/29, 33;

вул. Ушинського, 1;

вул. Старокозацька, 65.

Шевченківський район:

вул. Староказацька, 12, 13, 15;

вул. Троїцька, 2 - 8, 3а, 10;

пл. Троїцька, 1 - 3, 4 - 6;

вул. Воскресенська, 21, 21а;

вул. Челюскіна, 1, 3, 5, 12;

вул. Короленка, 6.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в команді президента Володимира Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців, навіть не дивлячись на падіння тарифів на газ. На сьогоднішній день це неможливо зробити без прийняття змін до відповідних законів.

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