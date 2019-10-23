Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У п'яти районах Дніпра в четвер, 24 жовтня, очікується відключення світла.

Відключення заплановано в зв'язку з проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування мереж, повідомляють в "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У п'яти районах Дніпра відключать світло (ілюстрація) brovary.net.ua

Зокрема, без світла залишаться споживачі за наступними адресами.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Трамвайна, 12 - 18, 22 - 26, 28;

пров. Проскуровський, 1 - 5, 2;

вул. Лесі Українки, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Червоноармійська, 1 - 16а;

вул. Лаврова, 2 - 10, 3 - 7;

вул. Радистів, 7 - 21, 10;

вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;

вул. Брацьлавська, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;

пров. Мануйлівський, 9;

Індустріальний район:

вул. Калинова, 106, 108, 116;

вул. Софії Ковалевської, 81;

просп. Слобожанський, 109, 111, 111а, 125, 127, 127а, 127б;

вул. Байкальська, 13, 20;

вул. Гаражна, 1;

вул. Радищева, 28, 34;

Новокодакскій район:

пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 12 - 34, 23 - 49;

вул. Степова, 7 - 17;

пров. Красіна, 3 - 9;

вул. Родомановская, 1 - 5, 2 - 14;

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 6 г, 10, 12, 16, 22, 22а, 22в, 24, 26, 34а, 43, 43д, 47;

вул. Дрогобицька, 105;

вул. Агнії Барто, 2, 2а, 10, 18;

вул. Зоопарковая, 7 - 63, 8 - 72;

вул. Таджицька, 10 - 24, 17 - 33;

вул. Сердюкова, 1 - 49, 2 - 52;

вул. Дачна, 1 - 67, 2 - 76, 13, 69а - 73, 78 - 86;

вул. Оранжерейна, 26 - 58, 51 - 97;

вул. Романовського, 3, 11, 59;

вул. Бестужева, 49;

вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

вул. Антарктична, 1 - 119, 2 - 132;

вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;

вул. Залізнична, 2 - 74, 3 - 55;

вул. Косогірна, 7 - 13, 50 - 92, 77 - 115;

вул. Прохорова, 50 - 100, 55 - 109;

вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

вул. Целіноградська, 1 - 31, 2 - 14;

вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

вул. Богородицька, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;

пер. Ягідний, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;

вул. Адлерская, 1 - 17, 2 - 20;

вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

вул. Марійська;

пер. Марійський;

вул. Сонячна;

вул. Естафетна;

Чечелівське район:

вул. Вугільна, 1а, 1б;

вул. Січнева, 1а - 13, 2а - 5а;

вул. Безлісна, 1 - 17, 2 - 16;

вул. Зональна, 1 - 19, 2, 6;

вул. Човнова, 1, 1б;

вул. Дзеркальна, 2 - 14;

пров. Вокзальний, 8;

вул. Бортницька, 1 - 27, 2 - 10;

пров. Марії Головіної, 1 - 37а, 2 - 42;

пров. Рижкова, 1 - 19, 2 - 4;

вул. Футбольна, 11;

вул. Данила Будницького, 1 - 29, 2 - 32;

вул. Лісова, 1, 2 - 14, 24 - 28;

пров. Казкова, 1 - 43, 2 - 24;

вул. Айдаровская, 19, 20, 21, 22;

вул. Дібрівська, 1 - 21, 2 - 14.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 25 жовтня, з 9:30 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання

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