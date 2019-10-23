Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У п'яти районах Дніпра в четвер, 24 жовтня, очікується відключення світла.
Відключення заплановано в зв'язку з проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування мереж, повідомляють в "ДТЕК Дніпровські електромережі".
У п'яти районах Дніпра відключать світло (ілюстрація)
brovary.net.ua
Зокрема, без світла залишаться споживачі за наступними адресами.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Трамвайна, 12 - 18, 22 - 26, 28;
пров. Проскуровський, 1 - 5, 2;
вул. Лесі Українки, 1 - 25, 2 - 26;
вул. Червоноармійська, 1 - 16а;
вул. Лаврова, 2 - 10, 3 - 7;
вул. Радистів, 7 - 21, 10;
вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;
вул. Брацьлавська, 1 - 13, 2 - 14;
вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;
пров. Мануйлівський, 9;
Індустріальний район:
вул. Калинова, 106, 108, 116;
вул. Софії Ковалевської, 81;
просп. Слобожанський, 109, 111, 111а, 125, 127, 127а, 127б;
вул. Байкальська, 13, 20;
вул. Гаражна, 1;
вул. Радищева, 28, 34;
Новокодакскій район:
пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 12 - 34, 23 - 49;
вул. Степова, 7 - 17;
пров. Красіна, 3 - 9;
вул. Родомановская, 1 - 5, 2 - 14;
Самарський район:
вул. 20-річчя Перемоги, 6 г, 10, 12, 16, 22, 22а, 22в, 24, 26, 34а, 43, 43д, 47;
вул. Дрогобицька, 105;
вул. Агнії Барто, 2, 2а, 10, 18;
вул. Зоопарковая, 7 - 63, 8 - 72;
вул. Таджицька, 10 - 24, 17 - 33;
вул. Сердюкова, 1 - 49, 2 - 52;
вул. Дачна, 1 - 67, 2 - 76, 13, 69а - 73, 78 - 86;
вул. Оранжерейна, 26 - 58, 51 - 97;
вул. Романовського, 3, 11, 59;
вул. Бестужева, 49;
вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;
вул. Антарктична, 1 - 119, 2 - 132;
вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;
вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;
вул. Залізнична, 2 - 74, 3 - 55;
вул. Косогірна, 7 - 13, 50 - 92, 77 - 115;
вул. Прохорова, 50 - 100, 55 - 109;
вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;
вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;
вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;
вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;
вул. Целіноградська, 1 - 31, 2 - 14;
вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;
вул. Богородицька, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;
вул. Олешківська, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;
пер. Ягідний, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;
вул. Адлерская, 1 - 17, 2 - 20;
вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;
вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;
вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;
вул. Туркменська, 2 - 16, 11;
вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;
вул. Марійська;
пер. Марійський;
вул. Сонячна;
вул. Естафетна;
Чечелівське район:
вул. Вугільна, 1а, 1б;
вул. Січнева, 1а - 13, 2а - 5а;
вул. Безлісна, 1 - 17, 2 - 16;
вул. Зональна, 1 - 19, 2, 6;
вул. Човнова, 1, 1б;
вул. Дзеркальна, 2 - 14;
пров. Вокзальний, 8;
вул. Бортницька, 1 - 27, 2 - 10;
пров. Марії Головіної, 1 - 37а, 2 - 42;
пров. Рижкова, 1 - 19, 2 - 4;
вул. Футбольна, 11;
вул. Данила Будницького, 1 - 29, 2 - 32;
вул. Лісова, 1, 2 - 14, 24 - 28;
пров. Казкова, 1 - 43, 2 - 24;
вул. Айдаровская, 19, 20, 21, 22;
вул. Дібрівська, 1 - 21, 2 - 14.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 25 жовтня, з 9:30 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання
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