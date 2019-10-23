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23 жовтня • оновлено в 17:53
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У п'яти районах Дніпра в четвер, 24 жовтня, очікується відключення світла.

Відключення заплановано в зв'язку з проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування мереж, повідомляють в "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У п'яти районах Дніпра відключать світло (ілюстрація)

У п'яти районах Дніпра відключать світло (ілюстрація)

brovary.net.ua

Зокрема, без світла залишаться споживачі за наступними адресами.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Трамвайна, 12 - 18, 22 - 26, 28;

  • пров. Проскуровський, 1 - 5, 2;

  • вул. Лесі Українки, 1 - 25, 2 - 26;

  • вул. Червоноармійська, 1 - 16а;

  • вул. Лаврова, 2 - 10, 3 - 7;

  • вул. Радистів, 7 - 21, 10;

  • вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;

  • вул. Брацьлавська, 1 - 13, 2 - 14;

  • вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;

  • пров. Мануйлівський, 9;

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 106, 108, 116;

  • вул. Софії Ковалевської, 81;

  • просп. Слобожанський, 109, 111, 111а, 125, 127, 127а, 127б;

  • вул. Байкальська, 13, 20;

  • вул. Гаражна, 1;

  • вул. Радищева, 28, 34;

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У центрі Дніпра зміняться кінцеві зупинки двох маршрутів: деталі

Новокодакскій район:

  • пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • вул. Мінеральна, 1 - 21, 2 - 10, 12 - 34, 23 - 49;

  • вул. Степова, 7 - 17;

  • пров. Красіна, 3 - 9;

  • вул. Родомановская, 1 - 5, 2 - 14;

Самарський район:

  • вул. 20-річчя Перемоги, 6 г, 10, 12, 16, 22, 22а, 22в, 24, 26, 34а, 43, 43д, 47;

  • вул. Дрогобицька, 105;

  • вул. Агнії Барто, 2, 2а, 10, 18;

  • вул. Зоопарковая, 7 - 63, 8 - 72;

  • вул. Таджицька, 10 - 24, 17 - 33;

  • вул. Сердюкова, 1 - 49, 2 - 52;

  • вул. Дачна, 1 - 67, 2 - 76, 13, 69а - 73, 78 - 86;

  • вул. Оранжерейна, 26 - 58, 51 - 97;

  • вул. Романовського, 3, 11, 59;

  • вул. Бестужева, 49;

  • вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

  • вул. Антарктична, 1 - 119, 2 - 132;

  • вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

  • вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;

  • вул. Залізнична, 2 - 74, 3 - 55;

  • вул. Косогірна, 7 - 13, 50 - 92, 77 - 115;

  • вул. Прохорова, 50 - 100, 55 - 109;

  • вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

  • вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

  • вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

  • вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

  • вул. Целіноградська, 1 - 31, 2 - 14;

  • вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

  • вул. Богородицька, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;

  • вул. Олешківська, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;

  • пер. Ягідний, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;

  • вул. Адлерская, 1 - 17, 2 - 20;

  • вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

  • вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

  • вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

  • вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

  • вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

  • вул. Марійська;

  • пер. Марійський;

  • вул. Сонячна;

  • вул. Естафетна;

Чечелівське район:

  • вул. Вугільна, 1а, 1б;

  • вул. Січнева, 1а - 13, 2а - 5а;

  • вул. Безлісна, 1 - 17, 2 - 16;

  • вул. Зональна, 1 - 19, 2, 6;

  • вул. Човнова, 1, 1б;

  • вул. Дзеркальна, 2 - 14;

  • пров. Вокзальний, 8;

  • вул. Бортницька, 1 - 27, 2 - 10;

  • пров. Марії Головіної, 1 - 37а, 2 - 42;

  • пров. Рижкова, 1 - 19, 2 - 4;

  • вул. Футбольна, 11;

  • вул. Данила Будницького, 1 - 29, 2 - 32;

  • вул. Лісова, 1, 2 - 14, 24 - 28;

  • пров. Казкова, 1 - 43, 2 - 24;

  • вул. Айдаровская, 19, 20, 21, 22;

  • вул. Дібрівська, 1 - 21, 2 - 14.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 25 жовтня, з 9:30 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання

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Україна Дніпро
Теги
ЖКХ ДТЕК Мережі
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