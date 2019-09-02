Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 3 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У 4-х районах Дніпра у вівторок не буде світла (ілюстрація)
prm.ua
Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:
АНД
вул. Моторна, 2-28, 34-44;
вул. Гуртова, 15, 90-114, 142;
Соборний район
пер. Штабний 1, 3, 5, 2, 4;
пр. Героїв, 46;
Центральний район
вул. Юрія Савченка, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 8;
вул. Кошута, 9;
вул. Шмідта, 38;
Чечелівський район
вул. Ю. Савченка, 24;
вул. Володимира Антоновича, 41-57, 34, 38;
вул. Шмідта, 18-22;
вул. Філософська, 36/38;
пр. Пушкіна, 67.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 2 по 13 вересня можуть призупинити газопостачання в деяких будинках в різних районах міста. Перебої з газопостачанням будуть пов'язані з установкою лічильників газу.
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