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2 вересня • оновлено в 16:02
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У Дніпрі 3 вересня в чотирьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У 4-х районах Дніпра у вівторок не буде світла (ілюстрація)

У 4-х районах Дніпра у вівторок не буде світла (ілюстрація)

prm.ua

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Зокрема, електропостачання буде відсутнє за адресами:

АНД

  • вул. Моторна, 2-28, 34-44;

  • вул. Гуртова, 15, 90-114, 142;

Соборний район

  • пер. Штабний 1, 3, 5, 2, 4;

  • пр. Героїв, 46;

Центральний район

  • вул. Юрія Савченка, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 8;

  • вул. Кошута, 9;

  • вул. Шмідта, 38;

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Чечелівський район

  • вул. Ю. Савченка, 24;

  • вул. Володимира Антоновича, 41-57, 34, 38;

  • вул. Шмідта, 18-22;

  • вул. Філософська, 36/38;

  • пр. Пушкіна, 67.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 2 по 13 вересня можуть призупинити газопостачання в деяких будинках в різних районах міста. Перебої з газопостачанням будуть пов'язані з установкою лічильників газу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТЕК Мережі ЖКХ
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