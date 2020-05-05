Кілька районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться
У вівторок, 5 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Індустріальний район:
вул. Осіння, 9б, 9а, 11, 11а, 13;
вул. Королевою, 14а.
Новокодацький район:
вул. Можайського, 25 - 75, 100, 40 - 84;
вул. Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;
вул. Рубежная, 1 - 13, 2 - 24;
пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;
пер. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;
вул. Гвоздичная, 20 - 58, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Чернігівська, 90 - 106, 179 - 249;
вул. Кемеровська, 2 - 74, 33 - 115;
вул. Кольчугина, 24 - 34;
вул. Моторна, 59 - 137, 114 - 204;
вул. Бережна, 48 - 102, 87 - 157;
вул. Попудренка, 1 - 23;
вул. Гіляровського, 1 - 47;
вул. Передова, 681 - 771, 800;
вул. Дмитренко, 1 - 75, 2 - 120;
пер. Дмитренко, 1 - 3, 2 - 8;
пер. Арсенальний, 2 - 54, 5 - 85/1;
вул. Моторна, 137 - 157, 202 - 204.
Шевченківський район:
вул. Панікахи, 19;
вул. Комбрига Петрова, 2.
Соборний район:
вул. Космодромна, 7;
вул. Миру, 1 - 43, 6 - 58, 74, 80, 72, 66, 66а;
вул. Камська, 1 - 29, 2а \ е - 4б;
вул. Євпаторійська, 92.
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