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5 травня • оновлено в 11:37
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Карина Бондаренко
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

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У вівторок, 5 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Осіння, 9б, 9а, 11, 11а, 13;

  • вул. Королевою, 14а.

Новокодацький район:

  • вул. Можайського, 25 - 75, 100, 40 - 84;

  • вул. Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;

  • вул. Рубежная, 1 - 13, 2 - 24;

  • пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;

  • пер. Лікарняний, 33;

  • вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;

  • вул. Гвоздичная, 20 - 58, 29 - 57;

  • вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Чернігівська, 90 - 106, 179 - 249;

  • вул. Кемеровська, 2 - 74, 33 - 115;

  • вул. Кольчугина, 24 - 34;

  • вул. Моторна, 59 - 137, 114 - 204;

  • вул. Бережна, 48 - 102, 87 - 157;

  • вул. Попудренка, 1 - 23;

  • вул. Гіляровського, 1 - 47;

  • вул. Передова, 681 - 771, 800;

  • вул. Дмитренко, 1 - 75, 2 - 120;

  • пер. Дмитренко, 1 - 3, 2 - 8;

  • пер. Арсенальний, 2 - 54, 5 - 85/1;

  • вул. Моторна, 137 - 157, 202 - 204.

Шевченківський район:

  • вул. Панікахи, 19;

  • вул. Комбрига Петрова, 2.

Соборний район:

  • вул. Космодромна, 7;

  • вул. Миру, 1 - 43, 6 - 58, 74, 80, 72, 66, 66а;

  • вул. Камська, 1 - 29, 2а \ е - 4б;

  • вул. Євпаторійська, 92.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фельдшер з Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють в 250 гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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