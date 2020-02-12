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12 лютого • оновлено в 18:41
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Софія Ковнір

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У четвер, 13 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;

  • вул. Холодильна, 2, 6.

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Самарський район:

  • вул. Героїв Дніпра, 16-90, 11-79;

  • вул. Прохорова, 50-84,59-89,55;

  • пров. Героїчний, 1-21,2-8;

  • вул. Псковська, 1-57,2-58;

  • вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74;

  • вул. Чебоксарська, 79а;

  • вул. Дачна, 67-73, 78-86;

  • вул. Естафетна, 2.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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