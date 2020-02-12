Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 13 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;
вул. Холодильна, 2, 6.
Самарський район:
вул. Героїв Дніпра, 16-90, 11-79;
вул. Прохорова, 50-84,59-89,55;
пров. Героїчний, 1-21,2-8;
вул. Псковська, 1-57,2-58;
вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74;
вул. Чебоксарська, 79а;
вул. Дачна, 67-73, 78-86;
вул. Естафетна, 2.
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