Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 13 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

просп. Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;

вул. Холодильна, 2, 6.

Самарський район:

вул. Героїв Дніпра, 16-90, 11-79;

вул. Прохорова, 50-84,59-89,55;

пров. Героїчний, 1-21,2-8;

вул. Псковська, 1-57,2-58;

вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74;

вул. Чебоксарська, 79а;

вул. Дачна, 67-73, 78-86;

вул. Естафетна, 2.

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