Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 30 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 30 січня Сусанин

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Центральний район:

вул. Надії Алексєєнко, 67 - 85, 32 - 44;

вул. Савченка, 94;

вул. Ковальська, 29;

Шевченківський район:

ж/м Тополя-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;

вул. Мукаша Салакумова, 23.

Новокодацький район:

вул. Кедрова, 19;

вул. Поліська, 1 - 19, 31, 2 - 20;

вул. Мукачівська, 53 - 89;

вул. Очаківська, 2 - 20, 3 - 29;

вул. Марії Грінченко, 29, 30;

пров. Скадовського, 2, 3, 5;

вул. Квітки Основ'яненка, 14 - 22;

вул. Кайдацька, 10 - 34, 21 - 43;

вул. Платона, 26 - 50, 27 - 51;

вул. Бута, 9 - 27, 24 - 46;

вул. Курінна, 1 - 41, 2 - 28.

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