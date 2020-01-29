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29 січня • оновлено в 17:28
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Аліна Рашевська

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У четвер, 30 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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У Дніпрі відключать світло 30 січня

У Дніпрі відключать світло 30 січня

Сусанин

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Центральний район:

  • вул. Надії Алексєєнко, 67 - 85, 32 - 44;

  • вул. Савченка, 94;

  • вул. Ковальська, 29;

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;

  • вул. Мукаша Салакумова, 23.

Новокодацький район:

  • вул. Кедрова, 19;

  • вул. Поліська, 1 - 19, 31, 2 - 20;

  • вул. Мукачівська, 53 - 89;

  • вул. Очаківська, 2 - 20, 3 - 29;

  • вул. Марії Грінченко, 29, 30;

  • пров. Скадовського, 2, 3, 5;

  • вул. Квітки Основ'яненка, 14 - 22;

  • вул. Кайдацька, 10 - 34, 21 - 43;

  • вул. Платона, 26 - 50, 27 - 51;

  • вул. Бута, 9 - 27, 24 - 46;

  • вул. Курінна, 1 - 41, 2 - 28.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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