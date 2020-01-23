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23 січня • оновлено в 13:50
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У п'ятницю, 24 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • пер. Робочий, 1 - 21, 2 -18;

  • вул. Старий шлях, 41 - 71, 68 - 112;

  • вул. Промислова, 1 - 21, 2 - 72, 25 - 63;

  • вул. Робоча, 1 - 11, 2 - 26, 17;

  • вул. Ювілейна, 1 - 5, 2 - 10;

  • вул. Мальвова, 1 - 11, 2 - 8;

  • вул. Гайова, 3 - 7, 30а, 30б;

  • пер. Червоний, 1 - 35, 2 - 26.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Генічеська, 2 - 12, 3 - 9;

  • вул. Долинська, 2 - 14, 3 - 21;

  • вул. Ковальська, 3 - 15;

  • пер. Ковальський, 1 - 21;

  • вул. Федора Сторубльов, 1 - 25, 2 - 28;

  • вул. Муравйова, 13 - 27, 16 - 44;

  • вул. Соромовская, 1 - 3;

  • пер. Муравйова, 2, 3;

  • пер. Пожежний, 1, 2, 3, 4, 6;

  • вул. Тобольська, 20 - 30, 21 - 39;

  • вул. Чапаєва, 17 - 31, 16 - 32.

Шевченківський район:

  • вул. Вознесенська, 26 - 46, 31 - 59;

  • вул. Свєтлова, 38 - 50, 41 - 51;

  • вул. Михайла Грушевського, 28 - 38;

  • вул. Короленка, 24, 26, 55 - 61;

  • вул. Троїцька, 39, 42, 44.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 січня в житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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