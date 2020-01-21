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21 січня • оновлено в 11:36
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У середу, 22 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Вимкнення світла

Вимкнення світла

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Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Пушкарская, 1 - 51, 2 - 44;

  • пер. Пушкарський, 3 - 7, 2 - 10;

  • вул. Томська, 21, 127 - 249, 126 - 172;

  • пер. Томський, 23 - 43;

  • пер. Днепрстроя, 2 - 42;

  • вул. Днепрстроя, 2 - 44, 3 - 55;

  • вул. Здоров'я, 2 - 50, 1 - 43;

  • вул. Пальмова, 9 - 25, 12 - 32;

  • вул. Горіхова, 15 - 19;

  • вул. Пролісків, 3 - 57, 2 - 54;

  • вул. Наставників, 35 - 51, 38 - 54;

  • пер. Джамбульський, 2 - 6, 7 - 11, 17 - 19, 8, 1;

  • вул. Жовтоводська, 27 - 41, 30 - 40;

  • вул. Джамбульська, 1 - 41, 2 - 60.

Центральний район:

  • пр. Яворницького, 96а, 102;

  • вул. Княгині Ольги, 6,8;

  • вул. Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15.

Новокодацький район:

  • пр. Робочий, 1 - 21, 2 - 18;

  • вул. Старий шлях, 68 - 112, 41 - 71;

  • вул. Промислова, 1 - 21, 25 - 63, 2 - 72;

  • вул. Робоча, 1 - 11, 17, 2 - 26;

  • вул. Ювілейна, 1 - 5, 2 - 10;

  • вул. Мальвова, 1 - 11, 2 - 8;

  • вул. Гайова, 3 - 7, 30а, 30б;

  • пер. Червоний, 1 - 35, 2 - 26;

  • вул. Пушкіна, 1 - 93, 2 - 92;

  • пер. Пушкіна, 1 - 27;

  • вул. Павлова, 29;

  • вул. Айдаровская, 1 - 81, 2 - 68;

  • вул. Лісова, 30а, 34 - 114;

  • пер. Лісовий, 1 - 9, 2 - 12.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області 37-річний чоловік запросив дівчину на співбесіду, згвалтував, а потім намагався вбити.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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