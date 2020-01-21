Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 22 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Вимкнення світла
Одесская жизнь
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Пушкарская, 1 - 51, 2 - 44;
пер. Пушкарський, 3 - 7, 2 - 10;
вул. Томська, 21, 127 - 249, 126 - 172;
пер. Томський, 23 - 43;
пер. Днепрстроя, 2 - 42;
вул. Днепрстроя, 2 - 44, 3 - 55;
вул. Здоров'я, 2 - 50, 1 - 43;
вул. Пальмова, 9 - 25, 12 - 32;
вул. Горіхова, 15 - 19;
вул. Пролісків, 3 - 57, 2 - 54;
вул. Наставників, 35 - 51, 38 - 54;
пер. Джамбульський, 2 - 6, 7 - 11, 17 - 19, 8, 1;
вул. Жовтоводська, 27 - 41, 30 - 40;
вул. Джамбульська, 1 - 41, 2 - 60.
Центральний район:
пр. Яворницького, 96а, 102;
вул. Княгині Ольги, 6,8;
вул. Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15.
Новокодацький район:
пр. Робочий, 1 - 21, 2 - 18;
вул. Старий шлях, 68 - 112, 41 - 71;
вул. Промислова, 1 - 21, 25 - 63, 2 - 72;
вул. Робоча, 1 - 11, 17, 2 - 26;
вул. Ювілейна, 1 - 5, 2 - 10;
вул. Мальвова, 1 - 11, 2 - 8;
вул. Гайова, 3 - 7, 30а, 30б;
пер. Червоний, 1 - 35, 2 - 26;
вул. Пушкіна, 1 - 93, 2 - 92;
пер. Пушкіна, 1 - 27;
вул. Павлова, 29;
вул. Айдаровская, 1 - 81, 2 - 68;
вул. Лісова, 30а, 34 - 114;
пер. Лісовий, 1 - 9, 2 - 12.
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