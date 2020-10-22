Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У п'ятницю, 23 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вул. Гречко, 41-119; 76-106;
вул. Польова, 21-79; 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Травнева, 1-9;
вул. Одеська, 105-155,6-104;
вул. Вологодська, 2-12,5-7;
вул. Смольська, 1-137,4-6;
вул. Холодильна, 4-8;
вул. Далекосхідна, 129-143;
вул. Волокамська, 3-31,2-24;
вул. Андрюсенко, 2-34,1-27;
вул. Роздільна, 1-35,2-26;
вул. Тургенєва, 1-35,2-30;
вул. Кільцева, 1-27,2-30;
вул. Таганрозька, 105-217,126-226;
пров. Таганрозький, 8-12,13-17;
вул. Тернова, 5,4а;
вул. Штормова, 115-213,120-222;
пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;
вул. Чайковського, 103;
вул. Айвазовского, 1-23,2-12;
вул. Волочаївська, 1-7;
вул. Заводська, 1-7,2-12;
вул. Портова, 2-4,18-28; 34-40;
пров. Портовий, 1,2-4;
вул. Обхідна, 2-4,5;
пров. Обхідний, 1-7,4-6;
вул. Халтуріна, 1-27,2-28;
вул. Васнєцова, 1-11,2-10;
вул. Іскри, 1-5,2-10;
вул. Мінакова, 3-7,4-8;
вул. Новоросійська, 1-9,2-74;
вул. Пожежна, 1-33,2-38;
вул. Осетинська, 3;
вул. Проміжна, 2-8;
вул. Тагільська, 3-41,4-40;
вул. Тобольська, 1-19,2-16;
вул. Вузлова, 3-19,8-18;
вул. Халтуріна, 7-27,4-28;
вул. Чапаєва, 1-13,4-10;
вул. Таганрозька, 339;
пров. Шатурський, 1-7,2-8;
вул. Шефська, 1-13,2-22;
вул. Широка, 221, 47-71,18-36;
вул. Таганрозька, 283-361,306-374;
вул. Широка, 45,16;
вул. Казахстанська, 1-7,2-24;
вул. Заярська, 1-47;
пров. Казахстанський, 5-23,2-36;
вул. Мінусинська, 85,87;
пров. Мінусинський, 14,16,30,32;
вул. Мінусинська, 15-83,22-80,52а;
прова. Мінусинський, 34,38,54,56;
вул. Мінусинська, 89-141Б, 82-174;
вул. Окопна, 25.
Соборний район:
вул. Городня, 51-93;
вул. Аеродромна;
вул. Тунельна;
пров. Пермський;
туп. Лісогорський;
вул. Муромська;
туп. Гаражний;
вул. Гаражна;
вул. Високовольтна.
Новокодацький район:
вулиця Залізнична , 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;
вулиця Весняна, 1,4-12;
провулок Неманський, 1-13; 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1,2-12;
вулиця Весняна, 1-109, 4-98;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;
провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;
вулиця Колективна, 3-35, 14-42;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;
вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівськая, 38,38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.
Чечелівський район:
вул. Шухевича, 22,24;
вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;
пр. Нігояна, 7;
вул. Алексєєнко, 80-125;
вул. Флотська, 46-72;
вул. Савченко, 90-94.
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