Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 23 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Травнева, 1-9;

вул. Одеська, 105-155,6-104;

вул. Вологодська, 2-12,5-7;

вул. Смольська, 1-137,4-6;

вул. Холодильна, 4-8;

вул. Далекосхідна, 129-143;

вул. Волокамська, 3-31,2-24;

вул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

вул. Роздільна, 1-35,2-26;

вул. Тургенєва, 1-35,2-30;

вул. Кільцева, 1-27,2-30;

вул. Таганрозька, 105-217,126-226;

пров. Таганрозький, 8-12,13-17;

вул. Тернова, 5,4а;

вул. Штормова, 115-213,120-222;

пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вул. Чайковського, 103;

вул. Айвазовского, 1-23,2-12;

вул. Волочаївська, 1-7;

вул. Заводська, 1-7,2-12;

вул. Портова, 2-4,18-28; 34-40;

пров. Портовий, 1,2-4;

вул. Обхідна, 2-4,5;

пров. Обхідний, 1-7,4-6;

вул. Халтуріна, 1-27,2-28;

вул. Васнєцова, 1-11,2-10;

вул. Іскри, 1-5,2-10;

вул. Мінакова, 3-7,4-8;

вул. Новоросійська, 1-9,2-74;

вул. Пожежна, 1-33,2-38;

вул. Осетинська, 3;

вул. Проміжна, 2-8;

вул. Тагільська, 3-41,4-40;

вул. Тобольська, 1-19,2-16;

вул. Вузлова, 3-19,8-18;

вул. Халтуріна, 7-27,4-28;

вул. Чапаєва, 1-13,4-10;

вул. Таганрозька, 339;

пров. Шатурський, 1-7,2-8;

вул. Шефська, 1-13,2-22;

вул. Широка, 221, 47-71,18-36;

вул. Таганрозька, 283-361,306-374;

вул. Широка, 45,16;

вул. Казахстанська, 1-7,2-24;

вул. Заярська, 1-47;

пров. Казахстанський, 5-23,2-36;

вул. Мінусинська, 85,87;

пров. Мінусинський, 14,16,30,32;

вул. Мінусинська, 15-83,22-80,52а;

прова. Мінусинський, 34,38,54,56;

вул. Мінусинська, 89-141Б, 82-174;

вул. Окопна, 25.

Соборний район:

вул. Городня, 51-93;

вул. Аеродромна;

вул. Тунельна;

пров. Пермський;

туп. Лісогорський;

вул. Муромська;

туп. Гаражний;

вул. Гаражна;

вул. Високовольтна.

Новокодацький район:

вулиця Залізнична , 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

вулиця Весняна, 1,4-12;

провулок Неманський, 1-13; 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;

провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівськая, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.

Чечелівський район:

вул. Шухевича, 22,24;

вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;

пр. Нігояна, 7;

вул. Алексєєнко, 80-125;

вул. Флотська, 46-72;

вул. Савченко, 90-94.

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