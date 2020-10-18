Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У понеділок, 19 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26 ,;
вулиця Залізнична, 17, 19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Нігояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;
вулиця Народна, 2-34;
провулок Івана Сохача, 16, 21-31;
вулиця Славна, 1-49, 2-46;
вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204 / 2-228а, 235- 241, 252, 256а;
вулиця Весняна, 1, 4-12;
провулок Неманський, 1-13, 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1, 2-12;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2;
вулиця Колективна, 3-35, 14-42;
вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
вулиця Дружби, 1-7, 2-20,
вулиця Курильська, 1-33, 2-36
провулок Товариський, 1-3, 2-6
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18
вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
провулок Балтійський, 2а, 2а, 1-13, 4-18;
Чечелівський район:
вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;
вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;
вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;
вулиця Новошкільна, 26а-46, 35-63, 48-58г, 75-105;
вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;
вулиця Стадіонна, 38-64;
вулиця Надії Олексієнко, 80-125;
вулиця Флотська, 46-72;
вулиця Юрія Савченка, 90-94;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7;
вулиця Лихачова, 1-85, 2-90;
вулиця Малахова, 1-89, 2-92.
Самарський район:
вулиця Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця 230-ї Стрілкової дивізії, 49-87, 50-84;
вулиця Петрозаводська, 452-500, 517-523, 520, 560;
вулиця Інгульська 318;
вулиця Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;
вулиця Житомирська, 274а, 276, 278, 284;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155, 6-104;
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;
вулиця Смольська, 1-137, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27, 12, 1-34;
вулиця Крилова, 4-12, 1-17;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Айвазовська, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовська, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;
провулок Портовий 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний, 1-7, 4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28, 7-27, 4-28;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця Іскри, 1-5, 2-10;
вулиця Лепсе, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19; 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
уліцп Чапаєва, 1-13, 4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;
вулиця Панаса Ковпака, 4-32;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374;
вулиця Тернова, 4а, 5;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;
вулиця Чайковського, 103;
провулок Шатурський, 1-7, 2-8;
вулиця Шефська, 1-13, 2-22;
вулиця Широка, 47-71, 18-36, 45, 16, 221;
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;
провулок Казахстанський 5-23, 2-36;
вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174;
провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;
провулок Окопний, 25;
вулиця Моторна, 206-296, 159-229;
вулиця Передова, 779;
вулиця Епіка 1-25а, 2-24.
Соборний район:
ж / м Сокіл-1, 1, 5-10;
провулок Екіпажний, 3а.
Шевченківський район:
вулиця Суміжна;
вулиця Денисова;
провулок Денисова;
вулиця Россі, 21-65, 40-78;
провулок Платова;
провулок Паганіні;
вулиця Бурденко;
провулок Нарвський;
вулиця Затишна, 1-25, 20-40;
провулок Чудський;
вулиця Баженова;
провулок Затишний;
вулиця Антіна Синявського, 50-78.
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