Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 20:58, 14.10.2020

У четвер, 15 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Батальйонна 29-59, 26-36,

  • вул. Болятко 1-23, 2-46,

  • пров. Батальйонний 1-23, 41,31,33,29,22,

  • вул. Широкий степ 3-27,2-45,

  • вул. Полунична 2

  • пров. Дружби 2, 6, 8, 4,

  • вул. Авіаційна 31 33,33-А, 35,

  • вул. Караваєва 13, 13а, 15-17, 17А,

  • вул. Солідарна 4.

  • вул. Мисливська 1-19, 2-16;

  • пров. Боткінський, 1-19, 2-10,

  • вул. Лютнева 1-49, 2-42;

  • вул. Весела, 1-19, 2-18;

  • пров. Донбаський, 1-31, 2-30;

  • вул. Озерного, 1-35, 2-16;

  • вул. Рудна, 28-56, 19-47 М;

  • вул. Вільямса; 112-116, 147-165; 95-145

  • вул. Спокійна, 2-82, 1-59; 78а

  • вул. Залізнична, 1-25, 2-20;

  • вул. Забайкальська, 2-84; 1-93;

  • вул. В.Стуса 1-60; 3-61

Чечелівський район:

  • вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

  • вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

  • вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

  • вулиця Новошкільна, 75-105;

  • вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;

  • вулиця Новошкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;

  • вулиця Стадіонна, 38-64;

  • вулиця Новошкільна, 48-58Г;

  • провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергія Нігояна, 7.

  • вул. Богданівська 3-7;

  • вул. Наримська 6-20

  • вул. Боброва, 21а

Шевченківський район:

  • вул. Воскресенська, 36

  • вул. Барвінківьска 1,22-28;

  • вул. Троїцька 61-63,70-74:

  • вул. Ігоря Сікорського 21-37,18-28;

  • вул. Короленка 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,

  • вул. Челюскіна, 6, 8а, 12.

  • вул. Європейська, 3, 8, 8б,

  • вул. Глінки, 12

  • вул. Платова,

  • вул. Черешнева

Соборний район:

  • вул. Січеславська Набережна-10Б, 33

  • пров. Екіпажний 2, 3, 10, 12, 27;

  • вул. Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31

  • вул. Університетська

  • вул. Чехова

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84;

  • вулиця Петрозаводська, 520,560;

  • вулиця Інгульська, 318;

  • вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

  • вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;

  • вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;

  • вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;

  • вулиця Майська, 1-9;

  • вулиця Одеська, 105-155,6-104;

  • вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

  • вулиця Смольська, 1-137,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Волокамська, 3-31,2-24;

  • вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12,1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

  • вул. Новосибірська 4-54,25-79;

  • вул. Оренбурзька 27-51,64-90

  • вул. Передова 1-103,

  • вул. Вітчизняна 9-59

  • вул. Варварівська, 14, 48

Індустріальний район:

  • вул. П. Калнишевського, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

  • просп. Слобожанський, 60, 62, 62а,

  • вул. Тверська, 33, 35, 37,

  • вул. Калинова, 12

  • вул. Пулковська, 23, 28, 29

  • вул. Артільна, 6к

  • вул. Бердянська, 7-101,

  • вул. Любарського, 25

  • вул. Гулі Корольової-16,18,20,28,

  • вул. Косіора -63,

  • вул. Осіння-5,7,7 А, 9

Самарський район:

  • вул. Порт-Артурська 1-33,2-30,

  • вул. М.Гречко, 41-119; 76-106,

  • вул. Польова, 21-79; 64-118а,

  • вул. Чаплинська, 387-265; 218-290

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловіки зірвали прапор України з будівлі суду.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

З'явилися фото з роздягальні збірної України після перемоги над Іспанією

Зеленський озвучив перший питання для опитування в день виборів: в ОП назвали теми інших

Уперше в історії: Україна сенсаційно обіграла Іспанію в Лізі націй

Ветеран АТО наклав на себе руки в День захисника України

На Чернігівщині глава осередку ОПЗЖ вистрілив у противника партії. Фото