Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У четвер, 15 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Батальйонна 29-59, 26-36,
вул. Болятко 1-23, 2-46,
пров. Батальйонний 1-23, 41,31,33,29,22,
вул. Широкий степ 3-27,2-45,
вул. Полунична 2
пров. Дружби 2, 6, 8, 4,
вул. Авіаційна 31 33,33-А, 35,
вул. Караваєва 13, 13а, 15-17, 17А,
вул. Солідарна 4.
вул. Мисливська 1-19, 2-16;
пров. Боткінський, 1-19, 2-10,
вул. Лютнева 1-49, 2-42;
вул. Весела, 1-19, 2-18;
пров. Донбаський, 1-31, 2-30;
вул. Озерного, 1-35, 2-16;
вул. Рудна, 28-56, 19-47 М;
вул. Вільямса; 112-116, 147-165; 95-145
вул. Спокійна, 2-82, 1-59; 78а
вул. Залізнична, 1-25, 2-20;
вул. Забайкальська, 2-84; 1-93;
вул. В.Стуса 1-60; 3-61
Чечелівський район:
вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;
вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;
вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;
вулиця Новошкільна, 75-105;
вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;
вулиця Новошкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;
вулиця Стадіонна, 38-64;
вулиця Новошкільна, 48-58Г;
провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7.
вул. Богданівська 3-7;
вул. Наримська 6-20
вул. Боброва, 21а
Шевченківський район:
вул. Воскресенська, 36
вул. Барвінківьска 1,22-28;
вул. Троїцька 61-63,70-74:
вул. Ігоря Сікорського 21-37,18-28;
вул. Короленка 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,
вул. Челюскіна, 6, 8а, 12.
вул. Європейська, 3, 8, 8б,
вул. Глінки, 12
вул. Платова,
вул. Черешнева
Соборний район:
вул. Січеславська Набережна-10Б, 33
пров. Екіпажний 2, 3, 10, 12, 27;
вул. Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31
вул. Університетська
вул. Чехова
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84;
вулиця Петрозаводська, 520,560;
вулиця Інгульська, 318;
вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;
вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;
вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;
вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155,6-104;
вулиця Вологодська, 2-12,5-7;
вулиця Смольська, 1-137,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Волокамська, 3-31,2-24;
вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;
вулиця Крилова, 4-12,1-17;
вулиця Роздільна, 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Кільцева, 1-27,2-30;
вул. Новосибірська 4-54,25-79;
вул. Оренбурзька 27-51,64-90
вул. Передова 1-103,
вул. Вітчизняна 9-59
вул. Варварівська, 14, 48
Індустріальний район:
вул. П. Калнишевського, 29, 31, 33, 35, 37, 37А
просп. Слобожанський, 60, 62, 62а,
вул. Тверська, 33, 35, 37,
вул. Калинова, 12
вул. Пулковська, 23, 28, 29
вул. Артільна, 6к
вул. Бердянська, 7-101,
вул. Любарського, 25
вул. Гулі Корольової-16,18,20,28,
вул. Косіора -63,
вул. Осіння-5,7,7 А, 9
Самарський район:
вул. Порт-Артурська 1-33,2-30,
вул. М.Гречко, 41-119; 76-106,
вул. Польова, 21-79; 64-118а,
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290
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