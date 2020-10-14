Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 15 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Батальйонна 29-59, 26-36,

вул. Болятко 1-23, 2-46,

пров. Батальйонний 1-23, 41,31,33,29,22,

вул. Широкий степ 3-27,2-45,

вул. Полунична 2

пров. Дружби 2, 6, 8, 4,

вул. Авіаційна 31 33,33-А, 35,

вул. Караваєва 13, 13а, 15-17, 17А,

вул. Солідарна 4.

вул. Мисливська 1-19, 2-16;

пров. Боткінський, 1-19, 2-10,

вул. Лютнева 1-49, 2-42;

вул. Весела, 1-19, 2-18;

пров. Донбаський, 1-31, 2-30;

вул. Озерного, 1-35, 2-16;

вул. Рудна, 28-56, 19-47 М;

вул. Вільямса; 112-116, 147-165; 95-145

вул. Спокійна, 2-82, 1-59; 78а

вул. Залізнична, 1-25, 2-20;

вул. Забайкальська, 2-84; 1-93;

вул. В.Стуса 1-60; 3-61

Чечелівський район:

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

вулиця Новошкільна, 75-105;

вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;

вулиця Новошкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;

вулиця Стадіонна, 38-64;

вулиця Новошкільна, 48-58Г;

провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

вул. Богданівська 3-7;

вул. Наримська 6-20

вул. Боброва, 21а

Шевченківський район:

вул. Воскресенська, 36

вул. Барвінківьска 1,22-28;

вул. Троїцька 61-63,70-74:

вул. Ігоря Сікорського 21-37,18-28;

вул. Короленка 46-50,87-91, 2, 2д, 2а, 8а,

вул. Челюскіна, 6, 8а, 12.

вул. Європейська, 3, 8, 8б,

вул. Глінки, 12

вул. Платова,

вул. Черешнева

Соборний район:

вул. Січеславська Набережна-10Б, 33

пров. Екіпажний 2, 3, 10, 12, 27;

вул. Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28Б, 31

вул. Університетська

вул. Чехова

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84;

вулиця Петрозаводська, 520,560;

вулиця Інгульська, 318;

вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;

вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;

вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155,6-104;

вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

вулиця Смольська, 1-137,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Волокамська, 3-31,2-24;

вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

вулиця Крилова, 4-12,1-17;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вул. Новосибірська 4-54,25-79;

вул. Оренбурзька 27-51,64-90

вул. Передова 1-103,

вул. Вітчизняна 9-59

вул. Варварівська, 14, 48

Індустріальний район:

вул. П. Калнишевського, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

просп. Слобожанський, 60, 62, 62а,

вул. Тверська, 33, 35, 37,

вул. Калинова, 12

вул. Пулковська, 23, 28, 29

вул. Артільна, 6к

вул. Бердянська, 7-101,

вул. Любарського, 25

вул. Гулі Корольової-16,18,20,28,

вул. Косіора -63,

вул. Осіння-5,7,7 А, 9

Самарський район:

вул. Порт-Артурська 1-33,2-30,

вул. М.Гречко, 41-119; 76-106,

вул. Польова, 21-79; 64-118а,

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290

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