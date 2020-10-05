Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У вівторок, 6 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вулиця Гречко, 41-119, 76-106
вулиця Польова, 21-79, 64-118А
вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290
вулиця Молодогвардійська, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, гуртожиток №24, д / с №41, магазин "Росинка"
Індустріальний район:
вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23
вулиця Журавлина, 1-17, 2-18
вулиця Сікорського, 21-37, 18-28
вулиця Короленка, 46-50, 87-91
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Панаса Ковпака, 4-32
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17
вулиця Тернова, 4А, 5
вулиця Штормова, 115-213, 120-222
провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23
вулиця Чайковського, 103
провулок Шатурський, 1-7, 2-8
вулиця Шефська, 1-13, 2-22
вулиця Широка, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24,
провулок Казахстанський, 5-23, 2-36,
вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174
провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56
провулок Окопний, 25
вулиця Майська, 1-9,
вулиця Одеська, 105-155, 6-104
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7
вулиця Смольська, 1-137, 4-6
вулиця Холодильна, 4-8,
вулиця Далекосхідна, 129-143
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42,
вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27
вулиця Крилова, 4-12, 1-17
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26,
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30
вулиця Берегова, 218,
вулиця Дементьєва, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В
вулиця Шолохова, 11
Новокодацький район:
вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34
вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32А
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63,
вулиця Можайського, 25-69, 40-84
провулок Лікарняний, 33 (Діївка)
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96
вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромське)
вулиця Народна, 2-34 (Таромське)
вулиця Славна, 1-49, 2-46,
вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126 , 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2
провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114
вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б , 53 / 2-65, 58, 60-70, 67-115
вулиця Велика Діївська, 465-543,
провулок Вагнера, 4,
вулиця Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154, 99 / 1-119, 128-154
вулиця Наливайка, 1-9, 2-10,
провулок Відродження, 1-17
провулок Яблучний, 1-7А, 4-104
вулиця Яблучна, 1-19, 2-22
вулиця Залізнична, 17, 19 (місто)
провулок Залізничний, 9-15, 12-14 (місто)
вулиця Щепкіна, 3-15, 6
проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34
вулиця Весняна, 1-109, 4-98,
провулок Тюменський, 1-31, 2-38
вулиця Колективна, 1, 2-12, 3-35, 14-42
провулок Зенітний, 1-15, 2-12,
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36
провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2
вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64
вулиця Білецького, 4-42, 5
вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80А
вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В
вулиця Квіткова, 1-25, 2-42,
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30,
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22,
вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89,
вулиця Порохова, 30-66, 37-83
вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36, 38, 38А
вулиця Писемського, 21/1,
вулиця Порохова, 1-35, 2-28
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16
вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124
провулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,
вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26
провулок Крутий, 1-15, 2-26
вулиця Покровська, 1-33, 2-16
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60
провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13
вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5
провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,
вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,
провулок Вагнера, 2-22
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26
вулиця Геологічна, 2А, 34-64,
провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16
вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,
вулиця Десняка, 1
вулиця Модеста, 2
вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26
провулок Поліський, 2-4, 5
провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26
вулиця Дружби (Діївка), 1-7, 2-20
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36
провулок Балтійський, 2А, 2В, 1-13, 4-18
вулиця Курильська, 1-33, 2-36,
провулок Товариський, 1-3, 2-6
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
вулиця Вишневського, 1-21, 2-18
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,
провулок Грузинський, 1-3, 2-4,
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40,
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106
вулиця Річкова, 1-29, 4-24
вулиця Алеутська, 12/1
вулиця Тарана, 6-28, 9-41
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98,
вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117
Чечелівський район:
вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71
вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54
вулиця Павелецька, 72-90, 127-169
вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г
вулиця Високогірна, 70-98, 73-99А
вулиця Стадіонна, 38-64
провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г
вулиця Юності, 135А-179б, 94-150, 105-131, 137-161
вулиця Романа Шухевича, 22, 24
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17
проспект Нігояна, 7
вулиця Пушкіна, 69, 71, 67-69
вулиця Чичеріна, 17, 22
вулиця Богданівська, 2-22, 11-59
вулиця Канатна, 17, 21-39,
вулиця Нарімська, 4-60, 21-43
вулиця Філософська, 40
Соборний район:
Проспект Героїв, 30 (п. 5-12), 30А, 9
вулиця Новорічна, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79
вулиця Камська, 31-43, 2-14
вулиця Миру, 43-71, 72-110
вулиця Єреванська, 84-106, 67-81
Шевченківський район:
вулиця Тополина, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27
вулиця Авіаторів, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23
вулиця Троїцька, 20, 20Д
вулиця Бородинівська, 38
вулиця Святослава Хороброго, 23
Центральний район:
вулиця Богдана Хмельницького, 2, 2А, 16, 16А, 18
вулиця Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В
вулиця Старокозацька, 52
вулиця Менахем Мендель-Шнеєрсона, 13А, 11, 17
вулиця Антоновича, 23
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