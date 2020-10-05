Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 18:30, 5.10.2020

У вівторок, 6 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця Гречко, 41-119, 76-106

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118А

  • вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290

  • вулиця Молодогвардійська, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, гуртожиток №24, д / с №41, магазин "Росинка"

Індустріальний район:

  • вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23

  • вулиця Журавлина, 1-17, 2-18

  • вулиця Сікорського, 21-37, 18-28

  • вулиця Короленка, 46-50, 87-91

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Панаса Ковпака, 4-32

  • вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339

  • провулок Таганрозький, 8-12, 13-17

  • вулиця Тернова, 4А, 5

  • вулиця Штормова, 115-213, 120-222

  • провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23

  • вулиця Чайковського, 103

  • провулок Шатурський, 1-7, 2-8

  • вулиця Шефська, 1-13, 2-22

  • вулиця Широка, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,

  • вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24,

  • провулок Казахстанський, 5-23, 2-36,

  • вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174

  • провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

  • провулок Окопний, 25

  • вулиця Майська, 1-9,

  • вулиця Одеська, 105-155, 6-104

  • вулиця Вологодська, 2-12, 5-7

  • вулиця Смольська, 1-137, 4-6

  • вулиця Холодильна, 4-8,

  • вулиця Далекосхідна, 129-143

  • вулиця Гребінки, 1-35, 8-42,

  • вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24

  • вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27

  • вулиця Крилова, 4-12, 1-17

  • вулиця Роздільна, 1-35, 2-26,

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

  • вулиця Кільцева, 1-27, 2-30

  • вулиця Берегова, 218,

  • вулиця Дементьєва, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В

  • вулиця Шолохова, 11

Новокодацький район:

  • вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34

  • вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32А

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63,

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84

  • провулок Лікарняний, 33 (Діївка)

  • вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

  • вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромське)

  • вулиця Народна, 2-34 (Таромське)

  • вулиця Славна, 1-49, 2-46,

  • вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126 , 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2

  • провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114

  • вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б , 53 / 2-65, 58, 60-70, 67-115

  • вулиця Велика Діївська, 465-543,

  • провулок Вагнера, 4,

  • вулиця Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154, 99 / 1-119, 128-154

  • вулиця Наливайка, 1-9, 2-10,

  • провулок Відродження, 1-17

  • провулок Яблучний, 1-7А, 4-104

  • вулиця Яблучна, 1-19, 2-22

  • вулиця Залізнична, 17, 19 (місто)

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14 (місто)

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6

  • проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98,

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38

  • вулиця Колективна, 1, 2-12, 3-35, 14-42

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12,

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36

  • провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2

  • вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64

  • вулиця Білецького, 4-42, 5

  • вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80А

  • вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124

  • вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В

  • вулиця Квіткова, 1-25, 2-42,

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30,

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22,

  • вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89,

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83

  • вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36, 38, 38А

  • вулиця Писемського, 21/1,

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

  • вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124

  • провулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,

  • вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26

  • вулиця Покровська, 1-33, 2-16

  • вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

  • провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

  • провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,

  • провулок Вагнера, 2-22

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

  • вулиця Геологічна, 2А, 34-64,

  • провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

  • вулиця Десняка, 1

  • вулиця Модеста, 2

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26

  • провулок Поліський, 2-4, 5

  • провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26

  • вулиця Дружби (Діївка), 1-7, 2-20

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36

  • провулок Балтійський, 2А, 2В, 1-13, 4-18

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36,

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

  • вулиця Вишневського, 1-21, 2-18

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4,

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62

  • вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40,

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24

  • вулиця Алеутська, 12/1

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41

  • вулиця Барвінок, 1-27, 66-98,

  • вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

  • вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

Чечелівський район:

  • вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71

  • вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54

  • вулиця Павелецька, 72-90, 127-169

  • вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г

  • вулиця Високогірна, 70-98, 73-99А

  • вулиця Стадіонна, 38-64

  • провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

  • вулиця Юності, 135А-179б, 94-150, 105-131, 137-161

  • вулиця Романа Шухевича, 22, 24

  • вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17

  • проспект Нігояна, 7

  • вулиця Пушкіна, 69, 71, 67-69

  • вулиця Чичеріна, 17, 22

  • вулиця Богданівська, 2-22, 11-59

  • вулиця Канатна, 17, 21-39,

  • вулиця Нарімська, 4-60, 21-43

  • вулиця Філософська, 40

Соборний район:

  • Проспект Героїв, 30 (п. 5-12), 30А, 9

  • вулиця Новорічна, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79

  • вулиця Камська, 31-43, 2-14

  • вулиця Миру, 43-71, 72-110

  • вулиця Єреванська, 84-106, 67-81

Шевченківський район:

  • вулиця Тополина, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27

  • вулиця Авіаторів, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23

  • вулиця Троїцька, 20, 20Д

  • вулиця Бородинівська, 38

  • вулиця Святослава Хороброго, 23

Центральний район:

  • вулиця Богдана Хмельницького, 2, 2А, 16, 16А, 18

  • вулиця Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В

  • вулиця Старокозацька, 52

  • вулиця Менахем Мендель-Шнеєрсона, 13А, 11, 17

  • вулиця Антоновича, 23

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води.

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