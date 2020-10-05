Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 6 жовтня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вулиця Гречко, 41-119, 76-106

вулиця Польова, 21-79, 64-118А

вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290

вулиця Молодогвардійська, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, гуртожиток №24, д / с №41, магазин "Росинка"

Індустріальний район:

вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23

вулиця Журавлина, 1-17, 2-18

вулиця Сікорського, 21-37, 18-28

вулиця Короленка, 46-50, 87-91

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Панаса Ковпака, 4-32

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17

вулиця Тернова, 4А, 5

вулиця Штормова, 115-213, 120-222

провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23

вулиця Чайковського, 103

провулок Шатурський, 1-7, 2-8

вулиця Шефська, 1-13, 2-22

вулиця Широка, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24,

провулок Казахстанський, 5-23, 2-36,

вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174

провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

провулок Окопний, 25

вулиця Майська, 1-9,

вулиця Одеська, 105-155, 6-104

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7

вулиця Смольська, 1-137, 4-6

вулиця Холодильна, 4-8,

вулиця Далекосхідна, 129-143

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42,

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27

вулиця Крилова, 4-12, 1-17

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26,

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30

вулиця Берегова, 218,

вулиця Дементьєва, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В

вулиця Шолохова, 11

Новокодацький район:

вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34

вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32А

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вулиця Можайського, 25-69, 40-84

провулок Лікарняний, 33 (Діївка)

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромське)

вулиця Народна, 2-34 (Таромське)

вулиця Славна, 1-49, 2-46,

вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126 , 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2

провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114

вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б , 53 / 2-65, 58, 60-70, 67-115

вулиця Велика Діївська, 465-543,

провулок Вагнера, 4,

вулиця Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154, 99 / 1-119, 128-154

вулиця Наливайка, 1-9, 2-10,

провулок Відродження, 1-17

провулок Яблучний, 1-7А, 4-104

вулиця Яблучна, 1-19, 2-22

вулиця Залізнична, 17, 19 (місто)

провулок Залізничний, 9-15, 12-14 (місто)

вулиця Щепкіна, 3-15, 6

проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

вулиця Весняна, 1-109, 4-98,

провулок Тюменський, 1-31, 2-38

вулиця Колективна, 1, 2-12, 3-35, 14-42

провулок Зенітний, 1-15, 2-12,

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36

провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2

вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64

вулиця Білецького, 4-42, 5

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80А

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42,

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30,

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22,

вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89,

вулиця Порохова, 30-66, 37-83

вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36, 38, 38А

вулиця Писемського, 21/1,

вулиця Порохова, 1-35, 2-28

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124

провулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,

вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

провулок Крутий, 1-15, 2-26

вулиця Покровська, 1-33, 2-16

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,

провулок Вагнера, 2-22

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

вулиця Геологічна, 2А, 34-64,

провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

вулиця Десняка, 1

вулиця Модеста, 2

вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26

провулок Поліський, 2-4, 5

провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26

вулиця Дружби (Діївка), 1-7, 2-20

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36

провулок Балтійський, 2А, 2В, 1-13, 4-18

вулиця Курильська, 1-33, 2-36,

провулок Товариський, 1-3, 2-6

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

вулиця Вишневського, 1-21, 2-18

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,

провулок Грузинський, 1-3, 2-4,

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40,

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106

вулиця Річкова, 1-29, 4-24

вулиця Алеутська, 12/1

вулиця Тарана, 6-28, 9-41

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98,

вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

Чечелівський район:

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169

вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г

вулиця Високогірна, 70-98, 73-99А

вулиця Стадіонна, 38-64

провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

вулиця Юності, 135А-179б, 94-150, 105-131, 137-161

вулиця Романа Шухевича, 22, 24

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17

проспект Нігояна, 7

вулиця Пушкіна, 69, 71, 67-69

вулиця Чичеріна, 17, 22

вулиця Богданівська, 2-22, 11-59

вулиця Канатна, 17, 21-39,

вулиця Нарімська, 4-60, 21-43

вулиця Філософська, 40

Соборний район:

Проспект Героїв, 30 (п. 5-12), 30А, 9

вулиця Новорічна, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79

вулиця Камська, 31-43, 2-14

вулиця Миру, 43-71, 72-110

вулиця Єреванська, 84-106, 67-81

Шевченківський район:

вулиця Тополина, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27

вулиця Авіаторів, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23

вулиця Троїцька, 20, 20Д

вулиця Бородинівська, 38

вулиця Святослава Хороброго, 23

Центральний район:

вулиця Богдана Хмельницького, 2, 2А, 16, 16А, 18

вулиця Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В

вулиця Старокозацька, 52

вулиця Менахем Мендель-Шнеєрсона, 13А, 11, 17

вулиця Антоновича, 23

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води.