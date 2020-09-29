Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У середу, 30 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Опанаса Ковпака 4-32,
вул. Таганрогська 339,
пров. Шатурський 1-7,2-8,
вул. Шефська 1-13,2-22,
вул. Широка 221,47-71,18-36,
вул. Таганрогська 283-361,306-374,
вул. Широка 45,16
вул. Казахстанська 1-7,2-24,
пров. Казахстанський 5-23,2-36,
вул. Мінусинська 85,87,
пров. Мінусинський 14,16,30,32,
вул. Мінусинська15-83,22-80,52а,
пров. Мінусинський 34,38,54,56,
вул. Мінусинська 89-141Б,82-174,
пров. Окопний 25
вул. Мінська 1-9,2;
пров. С. Перовської 1-3,9;
вул. Тбіліська 15-35,10-38;
вул. Знаменівська 10,13-19;
пров. Знаменівський 1-7,2-8
вул. Мануйлівський, 1, 3, 15, 29, 21, 23, 17, 19, 11, 13,
вул. Маріупольська, 1,3, 11, 21, 29,
вул. Радістів, 7, 11, 14, 18, 16.
вул. Гребінки 1-35,8-42;
вул. Волокамська 3-31,2-24;
вул. Андрюсенко 2-34,1-27;
вул. Крилова 4-12,1-17;
вул. Роздільна 1-35,2-26;
вул. Тургєнєва 1-35,2-30;
вул. Гребінки 1-35,8-42;
вул. Кільцева 1-27,2-30
пров. Таганрозький 8-12,13-17;
вул. Тернова 5,4а;
вул. Штормова 115-213,120-222;
пров. Штормовий 5,17-23,4,10-32;
вул. Чайковського 103
вул. Травнева 1-9;
вул. Одеська 105-155,6-104,
вул. Вологодська 2-12,5-7;
вул. Смольська 1-137,4-6;
вул. Холодильна 4-8;
вул. Далекосхідна 129-143
Соборный район
пр. Д. Яворницкого, 11, 13, 17, 17в;
пр. Гагаріна, 3, 5;
вул. Героїв Крут, 8А;
вул. Космічна, 17
Новокодацький район
вул. Сеченова 34-61,9-25,
пров. Проектний 2-38,1-33,
вул. Сеченова 58-66,29-47,
вул. Проектна 46-66,47-61 ,
вул. Сеченова 27,
вул. Шишкіна 50-82,53-81,
вул. Хотинська 10-28,1-23,
вул. Лісова 34,
вул. Погодіна 2-24,1,
вул. Сіверянська 1-19,2-20.
вул. Грузинська 1-25, 2-36,
вул. Г.Барвінок 1-27, 66-98,
пров. Грузинський 1-3, 2-4,
вул. Корсунська1-5, 2-18,
вул. Семена Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62,
вул. Старобазарна 71-79, 26-40,
пл. Вереснева 1,5,7, 4-12,
вул. Фортечна 98-100, 101-111,102-106,
вул. Річкова 1-29, 4-24,
вул. Алеутська 12/1 ,
вул. Тарана 6-28, 9-41.
вул. Ю. Кондратюка 209-231, 204/2-228,
вул. Весняна 1,4-12,
пров. Неманський 1-13; 2-24,
пров. Тюменський 1-31, 2-38,
вул. Колективна 1,2-12,
вул. Весняна 1-109, 4-98, ,
пров. Зенітний 1-15, 2-12
вул. Ю. Кондратюка 252,256а,
вул. Можайського 1-21, 2-26,34,36 ,
пров. Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20/2,
вул. Колективна 3-35, 14-42,
вул. Ватутіна 49-53а, 58/2,60,62,64,
вул. Ю. Кондратюка 228а, 235-241,230А-244
вул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,
вул. Андрійченка 54-66,
вул. Андрійченка 14-52; 59-85,
пров. Покровський 1-9; 2-16,
вул. Біла Балка 1-9; 2-52
Чечелівський район
вул. Малахова,
вул. Лихачова,
вул. Лихачова 89А.
вул. Романа Шухевича 22,24,
вул. Щепкіна 8,10-12, 17
пр. С. Нігояна 7
вул. Боброва, 21а.
пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169Б,169г,
вул. Юності 135а-179Б,94-150, 105-131, 137-161
вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,
вул. Новопавелецька 21-51, 24-54,
вул. Павелецька 72-90, 127-169,
вул. Новошкільна 75-105,
вул. Високогірна 70-98, 73-99а,
вул. Новошкільна 48-58,
вул. Новошкільна 35-63, 26а-46,
вул. Стадіонна 38-64,
вул. Новошкільна 48-58Г
вул. Філософська, 11а, 16,
пров. Голубиний, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30,
вул. Кронштатська, 11-23, 10-28,
вул. Боброва, 18,
пров. Ігнатівський, 1-5, 2-4,
узвіз Озерний 5-й, 5, 12,
вул. Н. Алексєєнко, 5, 15, 6-14
вул. Шмідта, 8-14,
пр. Пушкіна, 6, 8а, 10-16,
вул. Філософська, 11б-21, 18-32
Шевченківский район
вул. Чкалова, 22-48, 48-62.
вул. Весніна 63-111;58а-102а ,
вул. Денисова 24А-54 ,
вул. Платова 100А-108Б ,
пров. Баженова 41-53 ,3-й
пров. Весніна ,
пров. Кінцевий 1-17,2-20 ,
вул. Сурикова 57-69; 46-64 , 2-й
пров. Весніна 2-12,5-11 ,1-й
пров. Весніна 1-11 ,
вул. Бурденко 14-80, 15-71,
пров. Платова 3-31, 4-20,
пров. Паганіні 1-29,2-20 ,
вул. Россі 21-65, 28-40,
вул. Суміжна 1-15, 2-24 ,
пров. Денисова 2-40,1-23 ,
вул. Денисова 10-32 ,
пров. Нарвський
вул. Антіна Синявского 50-78 ,
пров. Чудський 1-29,2-18 ,
вул. Затишна 1-25; 20-40,
пров. Затишний ,
пров. Баженова 42-46
вул. Повитова, 1, 2,3, 4,
пров. Сорочинський, 1-17, 2-4,
вул. Свєтлова, 4-20, 5-21,
тупик Светлова, 1-9, 2-10,
пров. Блока, 1-4.
вул. Шевченко, 36, 38, 34, 55,
вул. Староказацька, 4, 6, 8, 4б,
вул. С. Стрільців, 9в, 9, 7, 4, 4а, 8а, 3а, 9д, 5,
вул. Виконкомівська, 10-12.
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