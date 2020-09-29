Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 30 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Опанаса Ковпака 4-32,

вул. Таганрогська 339,

пров. Шатурський 1-7,2-8,

вул. Шефська 1-13,2-22,

вул. Широка 221,47-71,18-36,

вул. Таганрогська 283-361,306-374,

вул. Широка 45,16

вул. Казахстанська 1-7,2-24,

пров. Казахстанський 5-23,2-36,

вул. Мінусинська 85,87,

пров. Мінусинський 14,16,30,32,

вул. Мінусинська15-83,22-80,52а,

пров. Мінусинський 34,38,54,56,

вул. Мінусинська 89-141Б,82-174,

пров. Окопний 25

вул. Мінська 1-9,2;

пров. С. Перовської 1-3,9;

вул. Тбіліська 15-35,10-38;

вул. Знаменівська 10,13-19;

пров. Знаменівський 1-7,2-8

вул. Мануйлівський, 1, 3, 15, 29, 21, 23, 17, 19, 11, 13,

вул. Маріупольська, 1,3, 11, 21, 29,

вул. Радістів, 7, 11, 14, 18, 16.

вул. Гребінки 1-35,8-42;

вул. Волокамська 3-31,2-24;

вул. Андрюсенко 2-34,1-27;

вул. Крилова 4-12,1-17;

вул. Роздільна 1-35,2-26;

вул. Тургєнєва 1-35,2-30;

вул. Гребінки 1-35,8-42;

вул. Кільцева 1-27,2-30

пров. Таганрозький 8-12,13-17;

вул. Тернова 5,4а;

вул. Штормова 115-213,120-222;

пров. Штормовий 5,17-23,4,10-32;

вул. Чайковського 103

вул. Травнева 1-9;

вул. Одеська 105-155,6-104,

вул. Вологодська 2-12,5-7;

вул. Смольська 1-137,4-6;

вул. Холодильна 4-8;

вул. Далекосхідна 129-143

Соборный район

пр. Д. Яворницкого, 11, 13, 17, 17в;

пр. Гагаріна, 3, 5;

вул. Героїв Крут, 8А;

вул. Космічна, 17

Новокодацький район

вул. Сеченова 34-61,9-25,

пров. Проектний 2-38,1-33,

вул. Сеченова 58-66,29-47,

вул. Проектна 46-66,47-61 ,

вул. Сеченова 27,

вул. Шишкіна 50-82,53-81,

вул. Хотинська 10-28,1-23,

вул. Лісова 34,

вул. Погодіна 2-24,1,

вул. Сіверянська 1-19,2-20.

вул. Грузинська 1-25, 2-36,

вул. Г.Барвінок 1-27, 66-98,

пров. Грузинський 1-3, 2-4,

вул. Корсунська1-5, 2-18,

вул. Семена Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62,

вул. Старобазарна 71-79, 26-40,

пл. Вереснева 1,5,7, 4-12,

вул. Фортечна 98-100, 101-111,102-106,

вул. Річкова 1-29, 4-24,

вул. Алеутська 12/1 ,

вул. Тарана 6-28, 9-41.

вул. Ю. Кондратюка 209-231, 204/2-228,

вул. Весняна 1,4-12,

пров. Неманський 1-13; 2-24,

пров. Тюменський 1-31, 2-38,

вул. Колективна 1,2-12,

вул. Весняна 1-109, 4-98, ,

пров. Зенітний 1-15, 2-12

вул. Ю. Кондратюка 252,256а,

вул. Можайського 1-21, 2-26,34,36 ,

пров. Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20/2,

вул. Колективна 3-35, 14-42,

вул. Ватутіна 49-53а, 58/2,60,62,64,

вул. Ю. Кондратюка 228а, 235-241,230А-244

вул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

вул. Андрійченка 54-66,

вул. Андрійченка 14-52; 59-85,

пров. Покровський 1-9; 2-16,

вул. Біла Балка 1-9; 2-52

Чечелівський район

вул. Малахова,

вул. Лихачова,

вул. Лихачова 89А.

вул. Романа Шухевича 22,24,

вул. Щепкіна 8,10-12, 17

пр. С. Нігояна 7

вул. Боброва, 21а.

пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169Б,169г,

вул. Юності 135а-179Б,94-150, 105-131, 137-161

вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,

вул. Новопавелецька 21-51, 24-54,

вул. Павелецька 72-90, 127-169,

вул. Новошкільна 75-105,

вул. Високогірна 70-98, 73-99а,

вул. Новошкільна 48-58,

вул. Новошкільна 35-63, 26а-46,

вул. Стадіонна 38-64,

вул. Новошкільна 48-58Г

вул. Філософська, 11а, 16,

пров. Голубиний, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30,

вул. Кронштатська, 11-23, 10-28,

вул. Боброва, 18,

пров. Ігнатівський, 1-5, 2-4,

узвіз Озерний 5-й, 5, 12,

вул. Н. Алексєєнко, 5, 15, 6-14

вул. Шмідта, 8-14,

пр. Пушкіна, 6, 8а, 10-16,

вул. Філософська, 11б-21, 18-32

Шевченківский район

вул. Чкалова, 22-48, 48-62.

вул. Весніна 63-111;58а-102а ,

вул. Денисова 24А-54 ,

вул. Платова 100А-108Б ,

пров. Баженова 41-53 ,3-й

пров. Весніна ,

пров. Кінцевий 1-17,2-20 ,

вул. Сурикова 57-69; 46-64 , 2-й

пров. Весніна 2-12,5-11 ,1-й

пров. Весніна 1-11 ,

вул. Бурденко 14-80, 15-71,

пров. Платова 3-31, 4-20,

пров. Паганіні 1-29,2-20 ,

вул. Россі 21-65, 28-40,

вул. Суміжна 1-15, 2-24 ,

пров. Денисова 2-40,1-23 ,

вул. Денисова 10-32 ,

пров. Нарвський

вул. Антіна Синявского 50-78 ,

пров. Чудський 1-29,2-18 ,

вул. Затишна 1-25; 20-40,

пров. Затишний ,

пров. Баженова 42-46

вул. Повитова, 1, 2,3, 4,

пров. Сорочинський, 1-17, 2-4,

вул. Свєтлова, 4-20, 5-21,

тупик Светлова, 1-9, 2-10,

пров. Блока, 1-4.

вул. Шевченко, 36, 38, 34, 55,

вул. Староказацька, 4, 6, 8, 4б,

вул. С. Стрільців, 9в, 9, 7, 4, 4а, 8а, 3а, 9д, 5,

вул. Виконкомівська, 10-12.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщину йде циклон із грозами та дощами.