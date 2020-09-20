Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 21 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Барнаульська, 2;
Крутогірний узвіз, 16.
Самарський район:
вулиця Гречко, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.
Новокодацький район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана 6-28, 9-41.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця 8 Березня, 29-44;
вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;
вулиця Спартака, 56-122, 41-59;
вулиця Вітчизняна, 76б;
вулиця Варварівська, 2, 2А.
Індустріальний район:
провулок Мануйлівський, 31.
Шевченківський район:
вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;
вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;
вулиця Радіо, 2-18, 1-17;
провулок Радіо, 4-16;
житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;
вулиця Тополина, 26, 41.
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