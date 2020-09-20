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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі відключать світло 21 вересня. Джерело: lviv.vgorode.ua

У понеділок, 21 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вулиця Барнаульська, 2;

  • Крутогірний узвіз, 16.

Самарський район:

  • вулиця Гречко, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Новокодацький район:

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця 8 Березня, 29-44;

  • вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;

  • вулиця Спартака, 56-122, 41-59;

  • вулиця Вітчизняна, 76б;

  • вулиця Варварівська, 2, 2А.

Індустріальний район:

  • провулок Мануйлівський, 31.

Шевченківський район:

  • вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;

  • вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;

  • вулиця Радіо, 2-18, 1-17;

  • провулок Радіо, 4-16;

  • житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;

  • вулиця Тополина, 26, 41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром через зіткнення скутера та легковика постраждала жінка.

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