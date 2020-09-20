Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 21 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вулиця Барнаульська, 2;

Крутогірний узвіз, 16.

Самарський район:

вулиця Гречко, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Новокодацький район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 8 Березня, 29-44;

вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;

вулиця Спартака, 56-122, 41-59;

вулиця Вітчизняна, 76б;

вулиця Варварівська, 2, 2А.

Індустріальний район:

провулок Мануйлівський, 31.

Шевченківський район:

вулиця Лізи Чайкіної, 9, 11, 13, 15, 6-22;

вулиця Аксакова, 2-18, 1-19;

вулиця Радіо, 2-18, 1-17;

провулок Радіо, 4-16;

житловий масив Тополя-2, 7, 7а, 43;

вулиця Тополина, 26, 41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром через зіткнення скутера та легковика постраждала жінка.