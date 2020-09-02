Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У четвер, 3 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;
вулиця Польова, 21-79; 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;
вулиця Каширська, 2-60, 67а, 77а, 79;
провулок Дербентський, 1-15а, 2-16;
вулиця Дубінінський, 4-20; 33-57;
вулиця Білокам'яна, 25-51, 20-46.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Мінська, 1-9,2;
провулок С. Перовської, 1-3,9;
вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;
вулиця Знаменівська, 10,13-19;
провулок Знаменівський, 1-7,2-8;
вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9,6,10;
вулиця Мельникова, 1-9,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;
вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;
провулок Таганрозький, 8-12,13-17;
вулиця Тернова, 5,4а;
вулиця Штормова, 115-213,120-222;
провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Придніпровська, 1, 3, 5;
вулиця Саранська, 4;
провулок Бахчисарайський, 2, 11;
провулок Тульчинський, 1, 3, 5.
Соборний район:
вулиця Писаржевського, 16-26;
вулиця Чернишевського, 21-23;
вулиця Олеся Гончара, 25-27;
вулиця Сташкова, 28-84,25-71;
вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;
вулиця Лабораторна, 63-99;
вулиця Горяна, 63-69,18-20.
Центральний район:
вулиця Князя Ярослава Мудрого, 35.
Чечелівський район:
вулиця Боброва, 21а;
вулиця Новопоточна, 1,1 "б", 3-35,10,26;
вулиця Окружна, 11-35, 32-62;
вулиця Зональна, 1-19, 2-6;
вулиця Січневого, 1-7, 4/2, 4 "б", 4г, 4ж, 6 "б", 6в, 6г;
вулиця Дзеркальна, 2-14;
вулиця Окружна, 11-25,32-62;
вулиця Новопоточна, 2-16,16 "б" -33Б;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна , 7.
Новокодацький район:
вулиця Залізничне Місто, 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;
провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;
вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38,38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний, 33;
провулок Малахітовий, 26,32а;
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
вулиця Якова Острянина, 21-35, 22-38;
вулиця Піхотинців, 1-25, 2-20,17;
вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;
вулиця Чеботарьова, 28,28а, 29,30, 32;
вулиця Беринга, 77;
вулиця Краснодонська, 42, 46, 52-54;
проспект Металургів, 45-65;
вулиця Тупикова, 18-42;
вулиця Беринга, 44-50, 31, 35, 52-126;
вулиця Ковельська, 43-109, 40-118;
вулиця Краснодонська, 57-71, 38-60;
тупик Полуничний, 1-37, 2-28;
тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;
вулиця Ставропільска, 65, 67, 69;
вулиця Краснодонська, 15-55, 2-36;
вулиця Демократична, 27-39, 34-42;
вулиця Сумська, 31-91, 28-84;
тупик Степовий, 10, 12;
проспект Металургів, 49;
провулок Берінга, 1-55, 2-54;
вулиця Шишкіна, 19-57, 18а-48;
вулиця Беринга, 33-79, 117;
вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;
проспект Металургів, 45Б;
вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124;
провулок Андрейченко, 18-52, 35-65;
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська, 1-33,2-16;
вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;
провулок Двинський, 1-17,4-8,2-20,3-13;
вулиця Андрейченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";
вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 34-64;
провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрійченко, 1-15,2-14;
вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Красіна (Криштофа Косинського), 1, 2-4;
вулиця М. Садовського (Модеста 2);
вулиця Петра Сиротіна (Лавандова), 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4;
вулиця Абая, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4, 5;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Дружби, 1-7, 2-20;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;
провулок Білоруський, 1-5, 2-10;
провулок Балтійський, 1-13, 4-18;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
вулиця Зоряна.
Шевченківський район:
вулиця Богдана Хмельницького, 138б; 133б;
вулиця Гладкова, 3; 3к; 5; 7; 7а; 7б; 8; 9 ;; 15а;
вулиця Августина Волошина, 1-33,4-32;
вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;
вулиця Антіна Синявського, 181-231;
вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;
провулок Вдовенко, 1-37,2-24;
вулиця Бориса Познанського, 2-26,1-19;
вулиця Семена Скляренка, 61-71а;
вулиця Січеславська Набережна, 29.
Індустріальний район:
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки, 1-41,8-42;
вулиця Груднева, 2,14,1-7;
вулиця Кільцева, 1-27,2-30;
вулиця Крилова, 1-17,2-14;
вулиця Некрасова, 1,2-14;
вулиця Вітчизняна, 1-11;
вулиця Роздільна, 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі собака покусав обличчя маленької дівчинки.