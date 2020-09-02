Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У четвер, 3 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

вулиця Каширська, 2-60, 67а, 77а, 79;

провулок Дербентський, 1-15а, 2-16;

вулиця Дубінінський, 4-20; 33-57;

вулиця Білокам'яна, 25-51, 20-46.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Мінська, 1-9,2;

провулок С. Перовської, 1-3,9;

вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;

вулиця Знаменівська, 10,13-19;

провулок Знаменівський, 1-7,2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9,6,10;

вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;

вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;

провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Придніпровська, 1, 3, 5;

вулиця Саранська, 4;

провулок Бахчисарайський, 2, 11;

провулок Тульчинський, 1, 3, 5.

Соборний район:

вулиця Писаржевського, 16-26;

вулиця Чернишевського, 21-23;

вулиця Олеся Гончара, 25-27;

вулиця Сташкова, 28-84,25-71;

вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;

вулиця Лабораторна, 63-99;

вулиця Горяна, 63-69,18-20.

Центральний район:

вулиця Князя Ярослава Мудрого, 35.

Чечелівський район:

вулиця Боброва, 21а;

вулиця Новопоточна, 1,1 "б", 3-35,10,26;

вулиця Окружна, 11-35, 32-62;

вулиця Зональна, 1-19, 2-6;

вулиця Січневого, 1-7, 4/2, 4 "б", 4г, 4ж, 6 "б", 6в, 6г;

вулиця Дзеркальна, 2-14;

вулиця Окружна, 11-25,32-62;

вулиця Новопоточна, 2-16,16 "б" -33Б;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна , 7.

Новокодацький район:

вулиця Залізничне Місто, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний, 33;

провулок Малахітовий, 26,32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Якова Острянина, 21-35, 22-38;

вулиця Піхотинців, 1-25, 2-20,17;

вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;

вулиця Чеботарьова, 28,28а, 29,30, 32;

вулиця Беринга, 77;

вулиця Краснодонська, 42, 46, 52-54;

проспект Металургів, 45-65;

вулиця Тупикова, 18-42;

вулиця Беринга, 44-50, 31, 35, 52-126;

вулиця Ковельська, 43-109, 40-118;

вулиця Краснодонська, 57-71, 38-60;

тупик Полуничний, 1-37, 2-28;

тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;

вулиця Ставропільска, 65, 67, 69;

вулиця Краснодонська, 15-55, 2-36;

вулиця Демократична, 27-39, 34-42;

вулиця Сумська, 31-91, 28-84;

тупик Степовий, 10, 12;

проспект Металургів, 49;

провулок Берінга, 1-55, 2-54;

вулиця Шишкіна, 19-57, 18а-48;

вулиця Беринга, 33-79, 117;

вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;

проспект Металургів, 45Б;

вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124;

провулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33,2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

вулиця Андрейченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Красіна (Криштофа Косинського), 1, 2-4;

вулиця М. Садовського (Модеста 2);

вулиця Петра Сиротіна (Лавандова), 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Зоряна.

Шевченківський район:

вулиця Богдана Хмельницького, 138б; 133б;

вулиця Гладкова, 3; 3к; 5; 7; 7а; 7б; 8; 9 ;; 15а;

вулиця Августина Волошина, 1-33,4-32;

вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;

вулиця Антіна Синявського, 181-231;

вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;

провулок Вдовенко, 1-37,2-24;

вулиця Бориса Познанського, 2-26,1-19;

вулиця Семена Скляренка, 61-71а;

вулиця Січеславська Набережна, 29.

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41,8-42;

вулиця Груднева, 2,14,1-7;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вулиця Крилова, 1-17,2-14;

вулиця Некрасова, 1,2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі собака покусав обличчя маленької дівчинки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!