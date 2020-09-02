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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
838
Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У четвер, 3 вересня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

  • вулиця Каширська, 2-60, 67а, 77а, 79;

  • провулок Дербентський, 1-15а, 2-16;

  • вулиця Дубінінський, 4-20; 33-57;

  • вулиця Білокам'яна, 25-51, 20-46.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Мінська, 1-9,2;

  • провулок С. Перовської, 1-3,9;

  • вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10,13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7,2-8;

  • вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Майська, 1-9,6,10;

  • вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;

  • вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;

  • провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

  • вулиця Тернова, 5,4а;

  • вулиця Штормова, 115-213,120-222;

  • провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

  • вулиця Чайковського, 103;

  • вулиця Придніпровська, 1, 3, 5;

  • вулиця Саранська, 4;

  • провулок Бахчисарайський, 2, 11;

  • провулок Тульчинський, 1, 3, 5.

Соборний район:

  • вулиця Писаржевського, 16-26;

  • вулиця Чернишевського, 21-23;

  • вулиця Олеся Гончара, 25-27;

  • вулиця Сташкова, 28-84,25-71;

  • вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;

  • вулиця Лабораторна, 63-99;

  • вулиця Горяна, 63-69,18-20.

Центральний район:

  • вулиця Князя Ярослава Мудрого, 35.

Чечелівський район:

  • вулиця Боброва, 21а;

  • вулиця Новопоточна, 1,1 "б", 3-35,10,26;

  • вулиця Окружна, 11-35, 32-62;

  • вулиця Зональна, 1-19, 2-6;

  • вулиця Січневого, 1-7, 4/2, 4 "б", 4г, 4ж, 6 "б", 6в, 6г;

  • вулиця Дзеркальна, 2-14;

  • вулиця Окружна, 11-25,32-62;

  • вулиця Новопоточна, 2-16,16 "б" -33Б;

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергія Нігояна , 7.

Новокодацький район:

  • вулиця Залізничне Місто, 17,19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;

  • провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

  • вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

  • вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

  • вулиця Жигулівська, 38,38а;

  • вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

  • вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

  • вулиця Жигулівска, 1-37, 2-36;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • провулок Малахітовий, 26,32а;

  • вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

  • вулиця Якова Острянина, 21-35, 22-38;

  • вулиця Піхотинців, 1-25, 2-20,17;

  • вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;

  • вулиця Чеботарьова, 28,28а, 29,30, 32;

  • вулиця Беринга, 77;

  • вулиця Краснодонська, 42, 46, 52-54;

  • проспект Металургів, 45-65;

  • вулиця Тупикова, 18-42;

  • вулиця Беринга, 44-50, 31, 35, 52-126;

  • вулиця Ковельська, 43-109, 40-118;

  • вулиця Краснодонська, 57-71, 38-60;

  • тупик Полуничний, 1-37, 2-28;

  • тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;

  • вулиця Ставропільска, 65, 67, 69;

  • вулиця Краснодонська, 15-55, 2-36;

  • вулиця Демократична, 27-39, 34-42;

  • вулиця Сумська, 31-91, 28-84;

  • тупик Степовий, 10, 12;

  • проспект Металургів, 49;

  • провулок Берінга, 1-55, 2-54;

  • вулиця Шишкіна, 19-57, 18а-48;

  • вулиця Беринга, 33-79, 117;

  • вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;

  • проспект Металургів, 45Б;

  • вулиця Андрейченко, 91-113, 70-124;

  • провулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

  • вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26;

  • вулиця Покровська, 1-33,2-16;

  • вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

  • вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

  • провулок Двинський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

  • вулиця Андрейченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

  • провулок Герцена, 15/2;

  • вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

  • вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

  • вулиця Геологічна, 34-64;

  • провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

  • вулиця Лавандова, 58;

  • провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

  • вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

  • вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

  • провулок Вагнера, 2-22;

  • провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

  • вулиця Геологічна, 2а;

  • вулиця Десняка, 1;

  • вулиця Красіна (Криштофа Косинського), 1, 2-4;

  • вулиця М. Садовського (Модеста 2);

  • вулиця Петра Сиротіна (Лавандова), 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

  • вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4;

  • вулиця Абая, 33-65, 40-565;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4, 5;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

  • вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

  • провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

  • провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • вулиця Зоряна.

Шевченківський район:

  • вулиця Богдана Хмельницького, 138б; 133б;

  • вулиця Гладкова, 3; 3к; 5; 7; 7а; 7б; 8; 9 ;; 15а;

  • вулиця Августина Волошина, 1-33,4-32;

  • вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;

  • вулиця Антіна Синявського, 181-231;

  • вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;

  • провулок Вдовенко, 1-37,2-24;

  • вулиця Бориса Познанського, 2-26,1-19;

  • вулиця Семена Скляренка, 61-71а;

  • вулиця Січеславська Набережна, 29.

Індустріальний район:

  • вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • вулиця Гребінки, 1-41,8-42;

  • вулиця Груднева, 2,14,1-7;

  • вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

  • вулиця Крилова, 1-17,2-14;

  • вулиця Некрасова, 1,2-14;

  • вулиця Вітчизняна, 1-11;

  • вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі собака покусав обличчя маленької дівчинки.

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