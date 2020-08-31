Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 1 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінська, 1-9,2;

пров. Перовський, 1-3,9;

вул. Тбіліська, 15-35,10-38;

вул. Знаменівська, 10,13-19;

пров. Знаменівський, 1-7,2-8;

вул. Кожум'яки, 37-43, 22-38;

вул. Канівська, 1-60, 17;

вул. Полтавська, 7-19;

вул. Прапорна, 28-36, 25;

вул. Путилівська, 77;

вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;

вул. Далекосхідна, 129-143;

вул. Травнева, 1-9,6,10;

вул. Мельникова, 1-9,4-6;

вул. Холодильна, 4-8,12 / 1;

вул. Таганрозька, 105-217,126-226;

пров. Таганрозький, 8-12,13-17;

вул. Тернова, 5,4а;

вул. Штормова, 115-213,120-222;

пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вул. Чайковського, 103.

Індустріальний район:

вул. Воронезька, 23-35, 10-21, 26-32;

вул. Холодильна, 17-23;

вул. Корельська, 2-12, 1-13;

вул. Вологодська, 70-118, 60-105;

вул. Далекосхідна, 89;

вул. Єнісейська, 68-122, 65-117;

вул. Саратовська, 1 / 2-14. 1-11;

вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вул. Гребінки, 1-41,8-42;

вул. Груднева, 2,14,1-7;

вул. Кільцева, 1-27,2-30;

вул. Крилова, 1-17,2-14;

вул. Некрасова, 1,2-14;

вул. Вітчизняна, 1-11;

вул. Роздільна, 1-35,2-26;

вул. Тургенєва, 1-35,2-30.

Самарський район:

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290;

вул. Пушкарська, 15-51, 12-44;

пров. Пушкарський, 3-7, 2-10;

вул. Томська, 213-249, 164-172.

Соборний район:

вул. Чернишевського, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;

вул. Севастопольська, 2; 6-14, 24;

вул. Глобинська, 1-5; 2-4;

просп. Гагаріна, 16-б, 8, 31, 33, 35, 35а;

вул. Акінфієва, 23, 24;

вул. Донцова, 7;

пров. Макаревського, 1б, 6, 15;

Крутогорний спуск, 19.

Центральний район:

проспект Поля, 119, 119б, 119а, 121, 125, 117;

пров. Кооперативний, 1-43,2-48;

вул. Савченко, 75-77.

Шевченківський район:

вул. Волошина, 1-33,4-32;

вул. Сідура, 62-76, 61-71;

вул. Синявського, 181-231;

вул. Румянцева, 2-34, 1-7;

пров. Вдовенко, 1-37,2-24;

вул. Познанського, 2-26,1-19;

вул. Скляренко, 61-71.

Новокодацький район:

вул. Вагнера, 23-63; 16-42; 24-58;

вул. Андрійченко, 14-52; 59-85, 54-66;

пров. Покровський, 1-9; 2-16;

вул. Біла Балка, 1-9; 2-52;

вул. Мостова, 123-165,83-226,118-168, 167-197, 174-226;

вул. Набережна, 1-7а.

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