Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Відключення світла в Дніпрі. Портал Акцент
У вівторок, 1 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
вул. Мінська, 1-9,2;
пров. Перовський, 1-3,9;
вул. Тбіліська, 15-35,10-38;
вул. Знаменівська, 10,13-19;
пров. Знаменівський, 1-7,2-8;
вул. Кожум'яки, 37-43, 22-38;
вул. Канівська, 1-60, 17;
вул. Полтавська, 7-19;
вул. Прапорна, 28-36, 25;
вул. Путилівська, 77;
вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;
вул. Далекосхідна, 129-143;
вул. Травнева, 1-9,6,10;
вул. Мельникова, 1-9,4-6;
вул. Холодильна, 4-8,12 / 1;
вул. Таганрозька, 105-217,126-226;
пров. Таганрозький, 8-12,13-17;
вул. Тернова, 5,4а;
вул. Штормова, 115-213,120-222;
пров. Штормовий, 5,17-23,4,10-32;
вул. Чайковського, 103.
вул. Воронезька, 23-35, 10-21, 26-32;
вул. Холодильна, 17-23;
вул. Корельська, 2-12, 1-13;
вул. Вологодська, 70-118, 60-105;
вул. Далекосхідна, 89;
вул. Єнісейська, 68-122, 65-117;
вул. Саратовська, 1 / 2-14. 1-11;
вул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
вул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вул. Гребінки, 1-41,8-42;
вул. Груднева, 2,14,1-7;
вул. Кільцева, 1-27,2-30;
вул. Крилова, 1-17,2-14;
вул. Некрасова, 1,2-14;
вул. Вітчизняна, 1-11;
вул. Роздільна, 1-35,2-26;
вул. Тургенєва, 1-35,2-30.
вул. Гречко, 41-119; 76-106;
вул. Польова, 21-79; 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290;
вул. Пушкарська, 15-51, 12-44;
пров. Пушкарський, 3-7, 2-10;
вул. Томська, 213-249, 164-172.
вул. Чернишевського, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;
вул. Севастопольська, 2; 6-14, 24;
вул. Глобинська, 1-5; 2-4;
просп. Гагаріна, 16-б, 8, 31, 33, 35, 35а;
вул. Акінфієва, 23, 24;
вул. Донцова, 7;
пров. Макаревського, 1б, 6, 15;
Крутогорний спуск, 19.
проспект Поля, 119, 119б, 119а, 121, 125, 117;
пров. Кооперативний, 1-43,2-48;
вул. Савченко, 75-77.
вул. Волошина, 1-33,4-32;
вул. Сідура, 62-76, 61-71;
вул. Синявського, 181-231;
вул. Румянцева, 2-34, 1-7;
пров. Вдовенко, 1-37,2-24;
вул. Познанського, 2-26,1-19;
вул. Скляренко, 61-71.
вул. Вагнера, 23-63; 16-42; 24-58;
вул. Андрійченко, 14-52; 59-85, 54-66;
пров. Покровський, 1-9; 2-16;
вул. Біла Балка, 1-9; 2-52;
вул. Мостова, 123-165,83-226,118-168, 167-197, 174-226;
вул. Набережна, 1-7а.
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