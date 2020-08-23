Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 24 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вулиця Панікахи 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;

вулиця Шинна 10, 12, 14;

Чечелівський район:

провулок Малий 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169Б, 169г;

вулиця Юності 135а-179б № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161;

Новокодацький район:

вулиця Мукачівська 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський 2а, 2в;

вулиця Абая 33-65, 40-565;

вулиця Поліська 1-19, 2-20, 22, 23/2, 24, 26, 7-23, 12-26, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

провулок Поліський 2-4, 5;

вулиця Заслонова 1-9, 22-26, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова 1-43, 2-36;

вулиця Курильська 1-33, 2-36;

вулиця Мукачівська 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський 1-5, 2-10, 7-23, 12-26, 7-23, 12-26;

провулок Балтійський 1-13, 4-18;

провулок Товариський 1-3, 2-6;

вулиця Вишневського 1-21, 2-18;

вулиця Товариська 1-23, 2-28, 25, 30, 32.

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