Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru
У п'ятницю, 21 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
пров. Чернівецький, 1-31, 2-24;
вул. Сімферопольська, 69-75;
пров. Люблінський, 2-26, 1-15.
вул. Фучика, 10-14, 15.
вул. Чернишевського, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;
вул. Севастопольська, 2, 6-14, 24;
вул. Глобинська, 1-5; 2-4;
просп. Гагаріна, 16б, 8, 31, 33, 35, 35а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Богомаза, 122;
вул. Мольєра, 44-54, 29-41;
вул. Спартака, 41-59, 56-76;
Новокодацький район:
вул. Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
вул. Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;
вул. Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154;
пров. Варязький, 2а, 2в, 1-13, 4-18;
пров. Поліський 2-4, 5;
вул. Абая, 33-65, 40-565;
пров. Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;
вул. Заслонова, 1-9, 22-26;
вул. Дружби, 1-7, 2-20;
вул. Кедрова, 1-43, 2-36;
вул. Курильська, 1-33, 2-36;
пров. Товариський, 1-3, 2-6;
вул. Івана Вишневського, 1-21, 2-18;
вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32.
вул. Вагнера, 1-21, 2-14;
пров. Вагнера, 2-22;
пров. Герцена, 2, 4-24, 5-25;
вул. Герцена, 1-19, 2-24;
вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
вул. Геологічна, 2а,
вул. Десняка, 1;
вул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вул. Миколи Садовського;
вул. Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;
вул. Рубвжна, 1, 1a, 1б, 2-34;
вул. Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169;
пров. Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32а;
вул. Гвоздична, 20-46, 29-57;
вул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вул. Можайського, 25-69, 40-84;
пер. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
вул. Задніпровська, 1-17, 2-10;
вул. Металоконструкцій, 2-18, 1-15.
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