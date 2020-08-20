Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У п'ятницю, 21 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

пров. Чернівецький, 1-31, 2-24;

вул. Сімферопольська, 69-75;

пров. Люблінський, 2-26, 1-15.

вул. Фучика, 10-14, 15.

вул. Чернишевського, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;

вул. Севастопольська, 2, 6-14, 24;

вул. Глобинська, 1-5; 2-4;

просп. Гагаріна, 16б, 8, 31, 33, 35, 35а.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Богомаза, 122;

вул. Мольєра, 44-54, 29-41;

вул. Спартака, 41-59, 56-76;

Новокодацький район:

вул. Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

вул. Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вул. Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154;

пров. Варязький, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

пров. Поліський 2-4, 5;

вул. Абая, 33-65, 40-565;

пров. Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

вул. Дружби, 1-7, 2-20;

вул. Кедрова, 1-43, 2-36;

вул. Курильська, 1-33, 2-36;

пров. Товариський, 1-3, 2-6;

вул. Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32.

вул. Вагнера, 1-21, 2-14;

пров. Вагнера, 2-22;

пров. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

вул. Герцена, 1-19, 2-24;

вул. Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вул. Геологічна, 2а,

вул. Десняка, 1;

вул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вул. Миколи Садовського;

вул. Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вул. Рубвжна, 1, 1a, 1б, 2-34;

вул. Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169;

пров. Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32а;

вул. Гвоздична, 20-46, 29-57;

вул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вул. Можайського, 25-69, 40-84;

пер. Лікарняний, 33;

вул. Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

вул. Задніпровська, 1-17, 2-10;

вул. Металоконструкцій, 2-18, 1-15.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників.

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