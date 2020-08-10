Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У вівторок, 11 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
проспект О. Поля, 85, 87, 89, 91,
проспект Орлика, 20
вулиця Подолинського, 31Ж.
Самарський район:
вулиця Автодорожна 4-2, 38-54,37-49,33,35,
вулиця Романовського 68-122,75-101
вулиця Липнева 32-44,19а-27
вулиця Роз'їзна 54-62,
вулиця Червнева 1;
вулиця Керамічна 1-15,2-30,
вулиця Солов'їна 47-75,42-64,
вулиця Туркменська 51-125,
вулиця Юніна 45-77,64- 94,
вулиця Князя Островського 2-18,
вулиця Живописна
вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;
вулиця Азербайджанська 2-56, 1-65;
вулиця Сержанта Литвищенко 8-18;
вулиця Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к
вулиця Курська 1-115, 2-182;
вулиця Орлина 1-75, 2-32;
вулиця П'ятигірська 1-69, 2-76;
Соборний район:
вулиця Абхазька 10-26,13,15,
вулиця Болгарська 1-15,2-20,
вулиця Казакова 25-49,
вулиця Одоєвського 2-14,20-36,1-45,
туп. 1й Одоєвського 1-5,2-6,
туп. 2й Одоєвського 1-9,
туп. 3й Одоєвського 1,3б, 2,2 А,
вулиця Рибінська 1-13,19-77,17,23-55,63-77,
вулиця Толстого 1-5,2-22,1,9
вулиця О. Гончара, 6,
вулиця Шевченка, 4-6, 3, 5.
вулиця Сташкова 28-84,25-71,
вулиця Тихвинська 76-104,77-107,
вулиця Лабораторна 63-99,
вулиця Горяна 63-69,18-20
вулиця Чернишевського 2-4, 1ж;
вулиця Героїв Крут 13-20;
вулиця Спаська 1-8; 2а
вулиця Севастопольська 1, 3, 5, 7, 9, 11, 59;
проспект Гагаріна, 29
вулиця Овражна 7-83, 6-84, 1, 2-б;
Набережна Перемоги 10д
Новокодацький район:
вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в,
вулиця Квітуча 1-25, 2-42,
вулиця Ентузіастів 1-37, 2-30,
вулиця Сонячна 1-7, 2-22,
вулиця Ільюшина 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44,
вулиця Гайдамацька 30 / 2-86, 35 -89,
вулиця Порохова 30-66, 37-83, 1-35, 2-28
вулиця Жигулівська 38,1-37, 2-36,
вулиця Митищенська 1-39, 2-34,
вулиця Писемського 21/1,
вулиця Юпітерна 1-19, 2-16
вулиця Флангова 57-113,60-108,
вулиця Проектна 20-32,21-31,33,
вулиця Лісова 17-29,
вулиця Беренге 42,32,34,
вулиця Ковельська 32-38, 13-37, 39,
проспект Металургів 54-112
вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А
провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25
вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48
вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72
вулиця Десняка, 1
провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14
провулок Покровський, 1-9, 2-16
вулиця Біла балка, 1-9, 2-52
вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63
провулок Вагнера, 2-22
вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26
провулок Крутий, 1-15, 2-26
вулиця Покровська, 1-33, 2-16
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26
вулиця Геологічна, 2А, 34-64
провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16
вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60
провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13
вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5
вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;
вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;
провулок Балтійський, 2а, 2в, 1-13, 4-18;
вулиця Приовражна, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;
вулиця Абая Кунанбаєва, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
вулиця Мукачева, 99 / 1-119, 128-154;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;
вулиця Сєрова 1-71, 8-74,
вулиця Лікарняна 2-16,1-31,
вулиця Старий шлях 1-9, 4-10,
вулиця Генерала Волівача 5-29,
вулиця Михайла Лояна 2-24
вулиця Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34,
вулиця Ю. Кондратюка 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140,
провулок Малахітовий 1-15, 2-14,
вулиця Гвоздична 20-46, 29-57,
вулиця Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,
вулиця Ю. Кондратюка 144-204 / 1, 151-169,
вулиця Можайського 25-69, 40-84,
провулок Лікарняний Діївка 33,
провулок Малахітовий 26,32,
вулиця Чорногорська 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96,
вулиця Залізничне Місто 17,19,
вулиця Щепкіна 3-15, 6,
проспект Нігояна 18,20, 22-26, 4,10,14,16, 40-42,
провулок Залізничне Місто 9-15, 12-14,
провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,
вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.
вулиця Бельгійська 1,
проспект Нігояна 63, 67,
вулиця Марата 4-6,
вулиця Качалова 6,
вулиця Тверська 1,3,4
вулиця Хвильового 24
вулиця Гвардійська 11-33, 24-50,
вулиця Хвильового 39-55, 38-48, 55-81, 48-78.
вулиця Фосфорна 1-5; 2-4, 5,9,11, 11А, 11Т, 13,15.
вулиця Данила Галицького 34-42,
вулиця Коробова 3
Індустріальний район:
вулиця Молодогвардійська 22
провулок Любарського 104
вулиця С. Ковалевської, 63, 65, 74, 76, 78,
вулиця Араратська, 11, 13, 18,
вулиця Червонопартизанська, 6.
Амур-Нижньодніпровський район:
провулок Таганрозький 13-17,8-12;
вулиця Тернова 4а, 5
вулиця Каруни, 45, 49,
вулиця Бажова, 26, 30
проспект Слобожанський 93,95
вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217
вулиця Штормова 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206,
провулок Штормовий 4,5,10,12,14,16-19,21-32
вулиця Богомаза 122,
вулиця Мольєра 44-54,29-41;
вулиця Спартака 41-59,56-76
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті.