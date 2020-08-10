Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У вівторок, 11 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

проспект О. Поля, 85, 87, 89, 91,

проспект Орлика, 20

вулиця Подолинського, 31Ж.

Самарський район:

вулиця Автодорожна 4-2, 38-54,37-49,33,35,

вулиця Романовського 68-122,75-101

вулиця Липнева 32-44,19а-27

вулиця Роз'їзна 54-62,

вулиця Червнева 1;

вулиця Керамічна 1-15,2-30,

вулиця Солов'їна 47-75,42-64,

вулиця Туркменська 51-125,

вулиця Юніна 45-77,64- 94,

вулиця Князя Островського 2-18,

вулиця Живописна

вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;

вулиця Азербайджанська 2-56, 1-65;

вулиця Сержанта Литвищенко 8-18;

вулиця Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к

вулиця Курська 1-115, 2-182;

вулиця Орлина 1-75, 2-32;

вулиця П'ятигірська 1-69, 2-76;

Соборний район:

вулиця Абхазька 10-26,13,15,

вулиця Болгарська 1-15,2-20,

вулиця Казакова 25-49,

вулиця Одоєвського 2-14,20-36,1-45,

туп. 1й Одоєвського 1-5,2-6,

туп. 2й Одоєвського 1-9,

туп. 3й Одоєвського 1,3б, 2,2 А,

вулиця Рибінська 1-13,19-77,17,23-55,63-77,

вулиця Толстого 1-5,2-22,1,9

вулиця О. Гончара, 6,

вулиця Шевченка, 4-6, 3, 5.

вулиця Сташкова 28-84,25-71,

вулиця Тихвинська 76-104,77-107,

вулиця Лабораторна 63-99,

вулиця Горяна 63-69,18-20

вулиця Чернишевського 2-4, 1ж;

вулиця Героїв Крут 13-20;

вулиця Спаська 1-8; 2а

вулиця Севастопольська 1, 3, 5, 7, 9, 11, 59;

проспект Гагаріна, 29

вулиця Овражна 7-83, 6-84, 1, 2-б;

Набережна Перемоги 10д

Новокодацький район:

вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в,

вулиця Квітуча 1-25, 2-42,

вулиця Ентузіастів 1-37, 2-30,

вулиця Сонячна 1-7, 2-22,

вулиця Ільюшина 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44,

вулиця Гайдамацька 30 / 2-86, 35 -89,

вулиця Порохова 30-66, 37-83, 1-35, 2-28

вулиця Жигулівська 38,1-37, 2-36,

вулиця Митищенська 1-39, 2-34,

вулиця Писемського 21/1,

вулиця Юпітерна 1-19, 2-16

вулиця Флангова 57-113,60-108,

вулиця Проектна 20-32,21-31,33,

вулиця Лісова 17-29,

вулиця Беренге 42,32,34,

вулиця Ковельська 32-38, 13-37, 39,

проспект Металургів 54-112

вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

вулиця Десняка, 1

провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

провулок Покровський, 1-9, 2-16

вулиця Біла балка, 1-9, 2-52

вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

провулок Вагнера, 2-22

вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

провулок Крутий, 1-15, 2-26

вулиця Покровська, 1-33, 2-16

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

вулиця Геологічна, 2А, 34-64

провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

вулиця Приовражна, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

вулиця Абая Кунанбаєва, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачева, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

вулиця Сєрова 1-71, 8-74,

вулиця Лікарняна 2-16,1-31,

вулиця Старий шлях 1-9, 4-10,

вулиця Генерала Волівача 5-29,

вулиця Михайла Лояна 2-24

вулиця Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34,

вулиця Ю. Кондратюка 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140,

провулок Малахітовий 1-15, 2-14,

вулиця Гвоздична 20-46, 29-57,

вулиця Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вулиця Ю. Кондратюка 144-204 / 1, 151-169,

вулиця Можайського 25-69, 40-84,

провулок Лікарняний Діївка 33,

провулок Малахітовий 26,32,

вулиця Чорногорська 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96,

вулиця Залізничне Місто 17,19,

вулиця Щепкіна 3-15, 6,

проспект Нігояна 18,20, 22-26, 4,10,14,16, 40-42,

провулок Залізничне Місто 9-15, 12-14,

провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

вулиця Бельгійська 1,

проспект Нігояна 63, 67,

вулиця Марата 4-6,

вулиця Качалова 6,

вулиця Тверська 1,3,4

вулиця Хвильового 24

вулиця Гвардійська 11-33, 24-50,

вулиця Хвильового 39-55, 38-48, 55-81, 48-78.

вулиця Фосфорна 1-5; 2-4, 5,9,11, 11А, 11Т, 13,15.

вулиця Данила Галицького 34-42,

вулиця Коробова 3

Індустріальний район:

вулиця Молодогвардійська 22

провулок Любарського 104

вулиця С. Ковалевської, 63, 65, 74, 76, 78,

вулиця Араратська, 11, 13, 18,

вулиця Червонопартизанська, 6.

Амур-Нижньодніпровський район:

провулок Таганрозький 13-17,8-12;

вулиця Тернова 4а, 5

вулиця Каруни, 45, 49,

вулиця Бажова, 26, 30

проспект Слобожанський 93,95

вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217

вулиця Штормова 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206,

провулок Штормовий 4,5,10,12,14,16-19,21-32

вулиця Богомаза 122,

вулиця Мольєра 44-54,29-41;

вулиця Спартака 41-59,56-76

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті.