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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
526
Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У вівторок, 11 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

  • проспект О. Поля, 85, 87, 89, 91,

  • проспект Орлика, 20

  • вулиця Подолинського, 31Ж.

Самарський район:

  • вулиця Автодорожна 4-2, 38-54,37-49,33,35,

  • вулиця Романовського 68-122,75-101

  • вулиця Липнева 32-44,19а-27

  • вулиця Роз'їзна 54-62,

  • вулиця Червнева 1;

  • вулиця Керамічна 1-15,2-30,

  • вулиця Солов'їна 47-75,42-64,

  • вулиця Туркменська 51-125,

  • вулиця Юніна 45-77,64- 94,

  • вулиця Князя Островського 2-18,

  • вулиця Живописна

  • вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;

  • вулиця Азербайджанська 2-56, 1-65;

  • вулиця Сержанта Литвищенко 8-18;

  • вулиця Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к

  • вулиця Курська 1-115, 2-182;

  • вулиця Орлина 1-75, 2-32;

  • вулиця П'ятигірська 1-69, 2-76;

Соборний район:

  • вулиця Абхазька 10-26,13,15,

  • вулиця Болгарська 1-15,2-20,

  • вулиця Казакова 25-49,

  • вулиця Одоєвського 2-14,20-36,1-45,

  • туп. 1й Одоєвського 1-5,2-6,

  • туп. 2й Одоєвського 1-9,

  • туп. 3й Одоєвського 1,3б, 2,2 А,

  • вулиця Рибінська 1-13,19-77,17,23-55,63-77,

  • вулиця Толстого 1-5,2-22,1,9

  • вулиця О. Гончара, 6,

  • вулиця Шевченка, 4-6, 3, 5.

  • вулиця Сташкова 28-84,25-71,

  • вулиця Тихвинська 76-104,77-107,

  • вулиця Лабораторна 63-99,

  • вулиця Горяна 63-69,18-20

  • вулиця Чернишевського 2-4, 1ж;

  • вулиця Героїв Крут 13-20;

  • вулиця Спаська 1-8; 2а

  • вулиця Севастопольська 1, 3, 5, 7, 9, 11, 59;

  • проспект Гагаріна, 29

  • вулиця Овражна 7-83, 6-84, 1, 2-б;

  • Набережна Перемоги 10д

Новокодацький район:

  • вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в,

  • вулиця Квітуча 1-25, 2-42,

  • вулиця Ентузіастів 1-37, 2-30,

  • вулиця Сонячна 1-7, 2-22,

  • вулиця Ільюшина 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44,

  • вулиця Гайдамацька 30 / 2-86, 35 -89,

  • вулиця Порохова 30-66, 37-83, 1-35, 2-28

  • вулиця Жигулівська 38,1-37, 2-36,

  • вулиця Митищенська 1-39, 2-34,

  • вулиця Писемського 21/1,

  • вулиця Юпітерна 1-19, 2-16

  • вулиця Флангова 57-113,60-108,

  • вулиця Проектна 20-32,21-31,33,

  • вулиця Лісова 17-29,

  • вулиця Беренге 42,32,34,

  • вулиця Ковельська 32-38, 13-37, 39,

  • проспект Металургів 54-112

  • вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

  • провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

  • вулиця Десняка, 1

  • провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

  • провулок Покровський, 1-9, 2-16

  • вулиця Біла балка, 1-9, 2-52

  • вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

  • провулок Вагнера, 2-22

  • вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26

  • вулиця Покровська, 1-33, 2-16

  • вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

  • вулиця Геологічна, 2А, 34-64

  • провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

  • вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

  • провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

  • вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

  • вулиця Приовражна, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

  • вулиця Абая Кунанбаєва, 33-65, 40-565;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

  • вулиця Мукачева, 99 / 1-119, 128-154;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

  • вулиця Сєрова 1-71, 8-74,

  • вулиця Лікарняна 2-16,1-31,

  • вулиця Старий шлях 1-9, 4-10,

  • вулиця Генерала Волівача 5-29,

  • вулиця Михайла Лояна 2-24

  • вулиця Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34,

  • вулиця Ю. Кондратюка 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140,

  • провулок Малахітовий 1-15, 2-14,

  • вулиця Гвоздична 20-46, 29-57,

  • вулиця Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

  • вулиця Ю. Кондратюка 144-204 / 1, 151-169,

  • вулиця Можайського 25-69, 40-84,

  • провулок Лікарняний Діївка 33,

  • провулок Малахітовий 26,32,

  • вулиця Чорногорська 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96,

  • вулиця Залізничне Місто 17,19,

  • вулиця Щепкіна 3-15, 6,

  • проспект Нігояна 18,20, 22-26, 4,10,14,16, 40-42,

  • провулок Залізничне Місто 9-15, 12-14,

  • провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

  • вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

  • вулиця Бельгійська 1,

  • проспект Нігояна 63, 67,

  • вулиця Марата 4-6,

  • вулиця Качалова 6,

  • вулиця Тверська 1,3,4

  • вулиця Хвильового 24

  • вулиця Гвардійська 11-33, 24-50,

  • вулиця Хвильового 39-55, 38-48, 55-81, 48-78.

  • вулиця Фосфорна 1-5; 2-4, 5,9,11, 11А, 11Т, 13,15.

  • вулиця Данила Галицького 34-42,

  • вулиця Коробова 3

Індустріальний район:

  • вулиця Молодогвардійська 22

  • провулок Любарського 104

  • вулиця С. Ковалевської, 63, 65, 74, 76, 78,

  • вулиця Араратська, 11, 13, 18,

  • вулиця Червонопартизанська, 6.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • провулок Таганрозький 13-17,8-12;

  • вулиця Тернова 4а, 5

  • вулиця Каруни, 45, 49,

  • вулиця Бажова, 26, 30

  • проспект Слобожанський 93,95

  • вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217

  • вулиця Штормова 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206,

  • провулок Штормовий 4,5,10,12,14,16-19,21-32

  • вулиця Богомаза 122,

  • вулиця Мольєра 44-54,29-41;

  • вулиця Спартака 41-59,56-76

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті.

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