Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У понеділок, 27 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Олени Ган;
вулиця Маневрова;
вулиця Ласточкіна;
вулиця Достоєвського;
вулиця Січеславська Набережна, 35;
вулиця Баумана, 4;
Крутогорний спуск, 21;
вулиця Ливарна, 2;
вулиця Я. Самарського, 2.
Самарський район:
вулиця Ярославни;
вулиця М. Ярової;
вулиця Івана Купала;
вулиця Радіальна;
провулок Дубінінський;
вулиця Дубінінська;
вулиця Білокам'яна;
вулиця Нижньогородська;
вулиця Червонобогатирська;
вулиця Полісадна;
вулиця Халхінгольська;
вулиця Житня;
вулиця Гречко 2-74; 41-119, 76-106;
вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;
вулиця Підгірна 51-121, 44-104;
вулиця Польова 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська 209-263; 387-265, 218-290.
вулиця Каширська 5-27, 18-38.
Центральний район:
проспект Поля 121б;
вулиця Гавриленка 4а, 4б;
вулиця Чапленка, 1, 3, 5, 14, 15,
проспект Яворницького, 102,
вулиця Княгині Ольги, 3.
Шевченківський район:
вулиця Рибінська 2-80, 102;
вулиця Ярославська 1-75, 2-74;
вулиця Козакова 51-73;
вулиця Толстого 22-30, 1, 9;
вулиця Болгарська 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;
вулиця Динамо 2-64, 1-71, 27а;
вулиця Генерала Пушкіна 1-83;
вулиця Великолуцького, 15;
проспект Рибінський 1-15, 2-20.
вулиця Володимирська 2-28; 1-17;
вулиця. Леонтовича 1-47, 2-32;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська 17-25;
вулиця Виборна 1.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Л.Кумача 432-101,64-134;
вулиця Лозова 49;
вулиця Мольєра 158-162;
вулиця Ризька 3-87,2-82;
вулиця Бойова 2-18;
вулиця Варварівська 1,9,13-21;
вулиця Новочеркаська 3-63,2-64;
вулиця Полєнова 1-59,2-60;
вулиця Гагринська 8-38,27-71;
провулок Солончаковий 1-15,1-19;
вулиця Грінченка 109-117.
Новокодацький район:
вулиця Коробова, 26, 8;
вулиця Набережна Заводська, 91б, 92;
вулиця Юрія Кондратюка, 1,5 189;
ж/м Парус, 1б, 1е, 1І, 1К, 3, 6;
вулиця Метробудівська, 2б, 4Д;
Набережна Заводська, 102Б.
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