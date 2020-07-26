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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Життя міста
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua

У понеділок, 27 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вулиця Олени Ган;

  • вулиця Маневрова;

  • вулиця Ласточкіна;

  • вулиця Достоєвського;

  • вулиця Січеславська Набережна, 35;

  • вулиця Баумана, 4;

  • Крутогорний спуск, 21;

  • вулиця Ливарна, 2;

  • вулиця Я. Самарського, 2.

Самарський район:

  • вулиця Ярославни;

  • вулиця М. Ярової;

  • вулиця Івана Купала;

  • вулиця Радіальна;

  • провулок Дубінінський;

  • вулиця Дубінінська;

  • вулиця Білокам'яна;

  • вулиця Нижньогородська;

  • вулиця Червонобогатирська;

  • вулиця Полісадна;

  • вулиця Халхінгольська;

  • вулиця Житня;

  • вулиця Гречко 2-74; 41-119, 76-106;

  • вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;

  • вулиця Підгірна 51-121, 44-104;

  • вулиця Польова 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська 209-263; 387-265, 218-290.

  • вулиця Каширська 5-27, 18-38.

Центральний район:

  • проспект Поля 121б;

  • вулиця Гавриленка 4а, 4б;

  • вулиця Чапленка, 1, 3, 5, 14, 15,

  • проспект Яворницького, 102,

  • вулиця Княгині Ольги, 3.

Шевченківський район:

  • вулиця Рибінська 2-80, 102;

  • вулиця Ярославська 1-75, 2-74;

  • вулиця Козакова 51-73;

  • вулиця Толстого 22-30, 1, 9;

  • вулиця Болгарська 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;

  • вулиця Динамо 2-64, 1-71, 27а;

  • вулиця Генерала Пушкіна 1-83;

  • вулиця Великолуцького, 15;

  • проспект Рибінський 1-15, 2-20.

  • вулиця Володимирська 2-28; 1-17;

  • вулиця. Леонтовича 1-47, 2-32;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська 17-25;

  • вулиця Виборна 1.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Л.Кумача 432-101,64-134;

  • вулиця Лозова 49;

  • вулиця Мольєра 158-162;

  • вулиця Ризька 3-87,2-82;

  • вулиця Бойова 2-18;

  • вулиця Варварівська 1,9,13-21;

  • вулиця Новочеркаська 3-63,2-64;

  • вулиця Полєнова 1-59,2-60;

  • вулиця Гагринська 8-38,27-71;

  • провулок Солончаковий 1-15,1-19;

  • вулиця Грінченка 109-117.

Новокодацький район:

  • вулиця Коробова, 26, 8;

  • вулиця Набережна Заводська, 91б, 92;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 1,5 189;

  • ж/м Парус, 1б, 1е, 1І, 1К, 3, 6;

  • вулиця Метробудівська, 2б, 4Д;

  • Набережна Заводська, 102Б.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа.

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