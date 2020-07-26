Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua

У понеділок, 27 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вулиця Олени Ган;

вулиця Маневрова;

вулиця Ласточкіна;

вулиця Достоєвського;

вулиця Січеславська Набережна, 35;

вулиця Баумана, 4;

Крутогорний спуск, 21;

вулиця Ливарна, 2;

вулиця Я. Самарського, 2.

Самарський район:

вулиця Ярославни;

вулиця М. Ярової;

вулиця Івана Купала;

вулиця Радіальна;

провулок Дубінінський;

вулиця Дубінінська;

вулиця Білокам'яна;

вулиця Нижньогородська;

вулиця Червонобогатирська;

вулиця Полісадна;

вулиця Халхінгольська;

вулиця Житня;

вулиця Гречко 2-74; 41-119, 76-106;

вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;

вулиця Підгірна 51-121, 44-104;

вулиця Польова 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська 209-263; 387-265, 218-290.

вулиця Каширська 5-27, 18-38.

Центральний район:

проспект Поля 121б;

вулиця Гавриленка 4а, 4б;

вулиця Чапленка, 1, 3, 5, 14, 15,

проспект Яворницького, 102,

вулиця Княгині Ольги, 3.

Шевченківський район:

вулиця Рибінська 2-80, 102;

вулиця Ярославська 1-75, 2-74;

вулиця Козакова 51-73;

вулиця Толстого 22-30, 1, 9;

вулиця Болгарська 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;

вулиця Динамо 2-64, 1-71, 27а;

вулиця Генерала Пушкіна 1-83;

вулиця Великолуцького, 15;

проспект Рибінський 1-15, 2-20.

вулиця Володимирська 2-28; 1-17;

вулиця. Леонтовича 1-47, 2-32;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська 17-25;

вулиця Виборна 1.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Л.Кумача 432-101,64-134;

вулиця Лозова 49;

вулиця Мольєра 158-162;

вулиця Ризька 3-87,2-82;

вулиця Бойова 2-18;

вулиця Варварівська 1,9,13-21;

вулиця Новочеркаська 3-63,2-64;

вулиця Полєнова 1-59,2-60;

вулиця Гагринська 8-38,27-71;

провулок Солончаковий 1-15,1-19;

вулиця Грінченка 109-117.

Новокодацький район:

вулиця Коробова, 26, 8;

вулиця Набережна Заводська, 91б, 92;

вулиця Юрія Кондратюка, 1,5 189;

ж/м Парус, 1б, 1е, 1І, 1К, 3, 6;

вулиця Метробудівська, 2б, 4Д;

Набережна Заводська, 102Б.

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