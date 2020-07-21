Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У середу, 22 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
вулиця Шмідта, 7, 9;
вулиця Комсомольська, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.
Соборний район:
вулиця Миколи Гнатюка, 15 - 57, 28 - 84;
вулиця Глазунова;
вулиця Ботанічна;
вулиця Бронетанкова, 3 - 25;
вулиця Достоєвська;
вулиця Чернишевського, 1, 1а, 1д, 2, 4;
вулиця Спаська, 7, 9;
вулиця Севастопольська, 1, 3, 5 - 11;
вулиця Фурманова, 17, 20;
вулиця 1-й Бригадної, 8;
площа Соборна, 6.
Шевченківський район:
вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17 - 25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Генерала Пушкіна, 1 - 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 - 91, 103;
вулиця Катерини Мессарош, 35 - 79, 44 - 88;
вулиця Запорізьке шосе, 38;
проспект Пушкіна, 1 - 5;
провулок Ушинського, 2, 2б;
вулиця Херсонська, 1, 2, 3, 4, 5;
вулиця Святослава Хороброго, 33, 37;
вулиця Рибінська, 2 - 80, 102;
вулиця Ярославська, 1 - 75, 2 - 74;
вулиця Козакова, 51 - 73;
вулиця Толстого, 1, 9, 22 - 30;
вулиця Болгарська, 1 - 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;
вулиця Динамо, 1 - 71, 2 - 64, 27а;
вулиця Великолуцького, 15;
провулок Рибінський.
Самарський район:
вулиця Роторна, 17 - 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;
вулиця 20-річчя Перемоги, 1 - 7, 2, 4;
вулиця Карагандинська, 1 - 7.
Амур-Нижньодніпровський район:
проспект Миру, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;
вулиця Захарченко, 2;
провулок Вільний, 2а;
вулиця Амурська, 1 - 33, 2 - 34;
вулиця Ашхабадська, 1 - 29, 2 - 34;
вулиця Верещагіна, 1 - 29, 2 - 30;
вулиця Менделєєва, 1 - 47, 2 - 52;
вулиця Янтарна, 54, 56, 66, 68;
вулиця Шолохова, 35, 39;
вулиця Бойова, 2 - 18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;
вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;
вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;
вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;
провулок Солончаковий, 1 - 15, 17, 19;
вулиця Грінченка, 109 - 117;
вулиця Казахстанська, 5 - 23, 6 - 36;
вулиця Мінусинська, 17 - 206;
вулиця Заярська, 1 - 65а;
вулиця Інгульська;
вулиця Берегова, 123, 153;
провулок Іжевський, 5, 6, 7, 8.
Індустріальний район:
вулиця Донецьке шосе, 123, 125, 129, 131, 135;
вулиця Миколи Міхновського, 2, 4, 10.
Новокодацький район:
вулиця Кам'янська, 22, 24, 31;
вулиця Коксова, 12, 12а, 16, 19;
вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 3д, 3ж;
вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;
вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;
вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;
вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;
вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;
вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;
вулиця Жигулівська, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;
вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;
провулок Володайского, 1 - 11, 2 - 24;
вулиця Володайська, 1 - 25, 2 - 34;
вулиця Першотравнева, 45;
провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;
вулиця Юрія Кондратюка, 264 - 280, 273 - 317;
вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;
вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;
вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;
вулиця Лисенка, 12, 14;
вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26, 273 - 317, 280;
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