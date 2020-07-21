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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Життя міста
1,0 т.
Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. mukachevo.net

У середу, 22 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

  • вулиця Шмідта, 7, 9;

  • вулиця Комсомольська, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.

Соборний район:

  • вулиця Миколи Гнатюка, 15 - 57, 28 - 84;

  • вулиця Глазунова;

  • вулиця Ботанічна;

  • вулиця Бронетанкова, 3 - 25;

  • вулиця Достоєвська;

  • вулиця Чернишевського, 1, 1а, 1д, 2, 4;

  • вулиця Спаська, 7, 9;

  • вулиця Севастопольська, 1, 3, 5 - 11;

  • вулиця Фурманова, 17, 20;

  • вулиця 1-й Бригадної, 8;

  • площа Соборна, 6.

Шевченківський район:

  • вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

  • вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

  • вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17 - 25;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Генерала Пушкіна, 1 - 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 - 91, 103;

  • вулиця Катерини Мессарош, 35 - 79, 44 - 88;

  • вулиця Запорізьке шосе, 38;

  • проспект Пушкіна, 1 - 5;

  • провулок Ушинського, 2, 2б;

  • вулиця Херсонська, 1, 2, 3, 4, 5;

  • вулиця Святослава Хороброго, 33, 37;

  • вулиця Рибінська, 2 - 80, 102;

  • вулиця Ярославська, 1 - 75, 2 - 74;

  • вулиця Козакова, 51 - 73;

  • вулиця Толстого, 1, 9, 22 - 30;

  • вулиця Болгарська, 1 - 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;

  • вулиця Динамо, 1 - 71, 2 - 64, 27а;

  • вулиця Великолуцького, 15;

  • провулок Рибінський.

Самарський район:

  • вулиця Роторна, 17 - 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;

  • вулиця 20-річчя Перемоги, 1 - 7, 2, 4;

  • вулиця Карагандинська, 1 - 7.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • проспект Миру, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;

  • вулиця Захарченко, 2;

  • провулок Вільний, 2а;

  • вулиця Амурська, 1 - 33, 2 - 34;

  • вулиця Ашхабадська, 1 - 29, 2 - 34;

  • вулиця Верещагіна, 1 - 29, 2 - 30;

  • вулиця Менделєєва, 1 - 47, 2 - 52;

  • вулиця Янтарна, 54, 56, 66, 68;

  • вулиця Шолохова, 35, 39;

  • вулиця Бойова, 2 - 18;

  • вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

  • вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;

  • вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

  • вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

  • провулок Солончаковий, 1 - 15, 17, 19;

  • вулиця Грінченка, 109 - 117;

  • вулиця Казахстанська, 5 - 23, 6 - 36;

  • вулиця Мінусинська, 17 - 206;

  • вулиця Заярська, 1 - 65а;

  • вулиця Інгульська;

  • вулиця Берегова, 123, 153;

  • провулок Іжевський, 5, 6, 7, 8.

Індустріальний район:

  • вулиця Донецьке шосе, 123, 125, 129, 131, 135;

  • вулиця Миколи Міхновського, 2, 4, 10.

Новокодацький район:

  • вулиця Кам'янська, 22, 24, 31;

  • вулиця Коксова, 12, 12а, 16, 19;

  • вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 3д, 3ж;

  • вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

  • вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

  • вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

  • вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;

  • вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

  • вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;

  • вулиця Жигулівська, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;

  • вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;

  • провулок Володайского, 1 - 11, 2 - 24;

  • вулиця Володайська, 1 - 25, 2 - 34;

  • вулиця Першотравнева, 45;

  • провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 264 - 280, 273 - 317;

  • вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;

  • вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;

  • вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;

  • вулиця Лисенка, 12, 14;

  • вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26, 273 - 317, 280;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти жінку.

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