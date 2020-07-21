Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. mukachevo.net

У середу, 22 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

вулиця Шмідта, 7, 9;

вулиця Комсомольська, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.

Соборний район:

вулиця Миколи Гнатюка, 15 - 57, 28 - 84;

вулиця Глазунова;

вулиця Ботанічна;

вулиця Бронетанкова, 3 - 25;

вулиця Достоєвська;

вулиця Чернишевського, 1, 1а, 1д, 2, 4;

вулиця Спаська, 7, 9;

вулиця Севастопольська, 1, 3, 5 - 11;

вулиця Фурманова, 17, 20;

вулиця 1-й Бригадної, 8;

площа Соборна, 6.

Шевченківський район:

вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17 - 25;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Генерала Пушкіна, 1 - 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 - 91, 103;

вулиця Катерини Мессарош, 35 - 79, 44 - 88;

вулиця Запорізьке шосе, 38;

проспект Пушкіна, 1 - 5;

провулок Ушинського, 2, 2б;

вулиця Херсонська, 1, 2, 3, 4, 5;

вулиця Святослава Хороброго, 33, 37;

вулиця Рибінська, 2 - 80, 102;

вулиця Ярославська, 1 - 75, 2 - 74;

вулиця Козакова, 51 - 73;

вулиця Толстого, 1, 9, 22 - 30;

вулиця Болгарська, 1 - 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;

вулиця Динамо, 1 - 71, 2 - 64, 27а;

вулиця Великолуцького, 15;

провулок Рибінський.

Самарський район:

вулиця Роторна, 17 - 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;

вулиця 20-річчя Перемоги, 1 - 7, 2, 4;

вулиця Карагандинська, 1 - 7.

Амур-Нижньодніпровський район:

проспект Миру, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;

вулиця Захарченко, 2;

провулок Вільний, 2а;

вулиця Амурська, 1 - 33, 2 - 34;

вулиця Ашхабадська, 1 - 29, 2 - 34;

вулиця Верещагіна, 1 - 29, 2 - 30;

вулиця Менделєєва, 1 - 47, 2 - 52;

вулиця Янтарна, 54, 56, 66, 68;

вулиця Шолохова, 35, 39;

вулиця Бойова, 2 - 18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;

вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

провулок Солончаковий, 1 - 15, 17, 19;

вулиця Грінченка, 109 - 117;

вулиця Казахстанська, 5 - 23, 6 - 36;

вулиця Мінусинська, 17 - 206;

вулиця Заярська, 1 - 65а;

вулиця Інгульська;

вулиця Берегова, 123, 153;

провулок Іжевський, 5, 6, 7, 8.

Індустріальний район:

вулиця Донецьке шосе, 123, 125, 129, 131, 135;

вулиця Миколи Міхновського, 2, 4, 10.

Новокодацький район:

вулиця Кам'янська, 22, 24, 31;

вулиця Коксова, 12, 12а, 16, 19;

вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 3д, 3ж;

вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;

вулиця Жигулівська, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;

вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;

провулок Володайского, 1 - 11, 2 - 24;

вулиця Володайська, 1 - 25, 2 - 34;

вулиця Першотравнева, 45;

провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;

вулиця Юрія Кондратюка, 264 - 280, 273 - 317;

вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;

вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;

вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;

вулиця Лисенка, 12, 14;

вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26, 273 - 317, 280;

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