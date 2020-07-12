Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. forpostsevastopol.ru

У неділю, 12 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського;

вул. Гречко, 76 - 106, 41 - 118;

вул. Польова, 23 - 79, 64 - 118;

вул. Чаплинська, 265 - 361, 218 - 290.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

пров. Солончаковий, 1 - 15, 1 - 19;

вул. Грінченко, 109 - 117;

вул. Бойова, 2 - 18;

вул. Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

вул. Новочеркаська, 3 - 63, 2 - 64;

вул. Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

вул. Кінноспортивна, 70, 74, 76, 82, 86, 23, 39, 24, 27;

вул. Мохова, 115е, ж, б; 131, 121а, 123а, 131а, 167д, 179а, 175а, 173б, 185а, 185Б, 187а;

вул. Шпакова, 22;

вул. Робкорівська, 108 - 116, 75 - 79;

пров. Касьянівський, 36;

вул. Передова, 681 - 735.

Новокодацький район:

вул. Бібліотечна, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Лікарняна, 17, 19, 2 - 48, 30 - 77;

пров. Лікарняний, 3 - 45, 20, 22;

вул. Лояна, 26 - 116;

пров. Зоряний, 1 - 11, 2 - 48;

вул. Коханівська, 41, 43а.

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