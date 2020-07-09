Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Ковнір Життя міста 14:50, 9.07.2020 Оновлено: 14:51, 9.07.2020

У п'ятницю, 10 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Фурманова, 7,9,13 / 15;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Артюшенко, 78-84,106;

  • вул. Бокова, 1,7,9;

  • вул. Крюковська, 1-45,2-24;

  • вул. Михайлівська, 75-99,78-102;

  • вул. Вітчизняна, 15-47,2-8;

  • вул. Таганрозька, 1-33,2-44;

  • вул. Бойова, 2-18;

  • вул. Варварівська, 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

  • вул. Полєнова, 1-59,2-60;

  • вул. Гагрінська, 8-38,27-71;

  • пров. Солончаковий, 1-15,1-19;

  • вул. Грінченка, 109-117.

Новокодацький район:

  • вул. Кам'янська, 22, 24;

  • вул. Возз'єднання, 25;

  • вул. Коксова, 12, 19;

  • пров. Черкаський, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

  • вул. Черкаська, 1-101, 2-22, 66-90.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища. Рівень небезпеки 1 – жовтий.

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