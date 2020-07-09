Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У п'ятницю, 10 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Фурманова, 7,9,13 / 15;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Артюшенко, 78-84,106;
вул. Бокова, 1,7,9;
вул. Крюковська, 1-45,2-24;
вул. Михайлівська, 75-99,78-102;
вул. Вітчизняна, 15-47,2-8;
вул. Таганрозька, 1-33,2-44;
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60;
вул. Гагрінська, 8-38,27-71;
пров. Солончаковий, 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117.
Новокодацький район:
вул. Кам'янська, 22, 24;
вул. Возз'єднання, 25;
вул. Коксова, 12, 19;
пров. Черкаський, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;
вул. Черкаська, 1-101, 2-22, 66-90.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища. Рівень небезпеки 1 – жовтий.