Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У середу, 8 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
вулиця Володимирська 1-17,2-28;
вулиця Кабардинівська 17-25;
вулиця Саксаганського 9-27,2-30;
вулиця Леонтовича 1-47,2-32;
вулиця Виборна 1.
Самарський район:
вулиця Піщана 1-5,2-8;
вулиця Дежньова 69 / 1,69 / 2,120-152, 57-79;
вулиця Шляхова 3;
вулиця Нагатинська 1-19,2,4.
Соборний район:
бульвар Слави 8;
проспект Героїв 19;
вулиця Гетьмана Петра Дорошенка 12; 14;
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Ферганська 1-47,4-46;
вулиця Богомаза 127-175,124-154;
вулиця Трансформаторна 1-53;
вулиця Смарагдова 4,8-10;
провулок Смарагдовий 1-33,2-20;
вулиця Котляревського;
вулиця Бойовий 2-18;
вулиця Варварівська 1,9,13-21;
вулиця Новочеркаська 3-63,2-64;
вулиця Полєнова 1-59,2-60;
вулиця Гагринська 8-38,27-71;
провулок Солончаковий 1-15,1-19;
вулиця Грінченка 109-117.
Новокодацький район:
вулиця Сумська, 25-29, 29б, 26, 30;
вулиця Беренге, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;
вулиця Флангова, 29-41, 53, 30-58;
вулиця Демократична, 9-25, 10-32;
вулиця Докучаєва, 24;
проспект Металургів, 40-48, 50-54; 41, 41А, 43, 43А, 42;
вулиця Данила Галицького, 52, 65, 81, 83, 85;
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