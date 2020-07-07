Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла. sima-land.ru

У середу, 8 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

вулиця Володимирська 1-17,2-28;

вулиця Кабардинівська 17-25;

вулиця Саксаганського 9-27,2-30;

вулиця Леонтовича 1-47,2-32;

вулиця Виборна 1.

Самарський район:

вулиця Піщана 1-5,2-8;

вулиця Дежньова 69 / 1,69 / 2,120-152, 57-79;

вулиця Шляхова 3;

вулиця Нагатинська 1-19,2,4.

Соборний район:

бульвар Слави 8;

проспект Героїв 19;

вулиця Гетьмана Петра Дорошенка 12; 14;

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Ферганська 1-47,4-46;

вулиця Богомаза 127-175,124-154;

вулиця Трансформаторна 1-53;

вулиця Смарагдова 4,8-10;

провулок Смарагдовий 1-33,2-20;

вулиця Котляревського;

вулиця Бойовий 2-18;

вулиця Варварівська 1,9,13-21;

вулиця Новочеркаська 3-63,2-64;

вулиця Полєнова 1-59,2-60;

вулиця Гагринська 8-38,27-71;

провулок Солончаковий 1-15,1-19;

вулиця Грінченка 109-117.

Новокодацький район:

вулиця Сумська, 25-29, 29б, 26, 30;

вулиця Беренге, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

вулиця Флангова, 29-41, 53, 30-58;

вулиця Демократична, 9-25, 10-32;

вулиця Докучаєва, 24;

проспект Металургів, 40-48, 50-54; 41, 41А, 43, 43А, 42;

вулиця Данила Галицького, 52, 65, 81, 83, 85;

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