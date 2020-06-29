Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:50, 29.06.2020

У понеділок, 29 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця Ярославни;

  • вулиця Ярової;

  • вулиця Івана Купала;

  • вулиця Радіальна;

  • провулок Дубінінський;

  • вулиця Дубінінська;

  • вулиця Білокам'яна;

  • вулиця Нижньогородська;

  • вулиця Пшенична;

  • вулиця Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;

  • вулиця Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;

  • вулиця Підгірна, 44 - 104, 51 - 121;

  • вулиця Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;

  • вулиця Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 218 - 290, 265 - 387;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • провулок Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;

  • провулок Шефський, 2 - 14, 19 - 21;

  • вулиця Шефська, 59 - 119, 66 - 120, 122 - 138, 127 - 151;

  • вулиця Межова, 2 - 30, 4б;

  • вулиця Алуштинська, 1а, 1б, 1в, 1г, 5а, 7, 7а, 11, 13 - 29;

  • вулиця Водопровідна, 46, 75 - 77;

  • вулиця Лазаревська, 2 - 16;

  • вулиця Тайгова, 23 - 71, 26 - 76;

  • провулок Тайговий, 1, 2 - 10;

  • вулиця Анадирська, 12 - 14б;

  • вулиця Приозерна, 20а;

  • провулок Анадирський, 7 - 29.

Чечелівський район:

  • вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

  • вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 24 - 54;

  • вулиця Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

  • вулиця Новошкільна, 26а - 46, 35 - 63, 48 - 58, 75 - 105;

  • вулиця Високогірна, 70 - 98, 73 - 99а;

  • вулиця Стадіонна, 38 - 64.

Новокодацький район:

  • вулиця Білоріченська, 1 - 31, 2 - 16/1;

  • вулиця Докучаєва, 1 - 17, 4 - 16, 16, 16а, 18/2;

  • вулиця Добролюбова, 1 - 21, 2 - 22;

  • вулиця Київська, 1 - 21, 4 - 42, 44;

  • вулиця Героїв Революції, 2 - 26, 3 - 32;

  • вулиця Металургійна, 1 - 7, 2, 6, 8;

  • вулиця Тіниста, 2 - 8, 3 - 5;

  • вулиця Сухановська, 1, 2;

  • вулиця Алмазна, 1/2.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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