Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:36, 19.06.2020 Оновлено: 08:57, 19.06.2020

У п'ятницю, 19 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Краснодонська, 2-71;

  • пр. Металургів, 3, 45-65;

  • вул. Берінга, 31-126;

  • пров. Берінга, 1-55;

  • вул. Ковельська, 40-118;

  • вул. Тупикова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-57;

  • туп. Шишкіна, 1-18;

  • вул. Сеченова, 1-32;

  • вул. Демократична, 27-42;

  • вул. Сумська, 28-91;

  • туп. Полуничний, 1-37;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21;

  • вул. Чеботарьова, 1-24;

  • вул. Грозненська, 1-22;

  • вул. Горська, 31-51;

  • вул. Тираспольська, 1-50;

  • вул. Гарнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15;

  • вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2-34;

  • вул. Комунарівська, 87-99, 103-109, 112-204 / 1;

  • пров. Малахітовий, 1-15,26,32а;

  • вул. Гвоздична, 20-57;

  • вул. Кармелюка, 46-63;

  • вул. Можайського, 25-84;

  • пров. Лікарняний, 33;

  • вул. Чорногорська 35-92, 96, 100-108

  • вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34

  • вул. Купріна 2,3,

  • вул. Числова 2-20,

  • вул. Вербна 6,8,7,

  • просп. Свободи 2-29

  • вул. Коккінакі 5-18,

  • пров. Чорноусівський 6-8,

  • вул. Юрія Кондратюка, 1, 11, 11б, 11г;

  • бульвар Рубіновий, 5, 5б;

  • ж/м Червоний камінь, 12а, 12;

  • вул. Набережна Заводська, 97а, 97д;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Мінська 1-9;

  • пров. С.Перовської 4-8;

  • пров. Знаменський 2-8;

  • вул. Знаменівська 43,20,35;

  • вул. Тбіліська 17-27,12-36;

  • вул. С.Перовської 10

Індустріальний район:

  • вул. Запорізька 2;

  • вул. Прапорна 28-36;

  • вул. Канівська 1-13, 17-60 / 1;

  • вул. Кожум'яки, 22-38, 41-43;

  • туп. Тютюнника 1;

  • вул. Полтавська, 7-9, 15-19

Самарський район:

  • вул. Немировича-Данченка 6, 6д, 60-64, 68

  • вул. Дачна 89-91,

  • вул. Листопадна 1А, 1Б, 3, 9а-13а

  • будинки МЖБК

  • вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

  • Насосна станція

  • вул. А.Барто 15-19;

  • вул. 20-річчя Перемоги 55, 55а, 55г, 51, 68;

Соборний район:

  • вул. Мандриківська

Центральний район:

  • вул. Л.Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,

  • пр. О.Поля, 113, 113а, 115.

Шевченківський район:

  • вул. Платова,

  • вул. Черешнева

  • вул. Курганівська, 1-32, 35-49,

  • вул. Дегтярьова, 1-5а, 13, 17,

  • пров. Сорочинський, 2, 6, 16, 18, 27, 29.

  • вул. Володимирська 2-28;

  • вул. Леонтовича, 1-47;

  • вул. Саксаганського, 1-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна 1

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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