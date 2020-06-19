Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У п'ятницю, 19 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Краснодонська, 2-71;
пр. Металургів, 3, 45-65;
вул. Берінга, 31-126;
пров. Берінга, 1-55;
вул. Ковельська, 40-118;
вул. Тупикова, 18-42;
вул. Шишкіна, 18а-57;
туп. Шишкіна, 1-18;
вул. Сеченова, 1-32;
вул. Демократична, 27-42;
вул. Сумська, 28-91;
туп. Полуничний, 1-37;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1-21;
вул. Чеботарьова, 1-24;
вул. Грозненська, 1-22;
вул. Горська, 31-51;
вул. Тираспольська, 1-50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1-15;
вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2-34;
вул. Комунарівська, 87-99, 103-109, 112-204 / 1;
пров. Малахітовий, 1-15,26,32а;
вул. Гвоздична, 20-57;
вул. Кармелюка, 46-63;
вул. Можайського, 25-84;
пров. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська 35-92, 96, 100-108
вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34
вул. Купріна 2,3,
вул. Числова 2-20,
вул. Вербна 6,8,7,
просп. Свободи 2-29
вул. Коккінакі 5-18,
пров. Чорноусівський 6-8,
вул. Юрія Кондратюка, 1, 11, 11б, 11г;
бульвар Рубіновий, 5, 5б;
ж/м Червоний камінь, 12а, 12;
вул. Набережна Заводська, 97а, 97д;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Мінська 1-9;
пров. С.Перовської 4-8;
пров. Знаменський 2-8;
вул. Знаменівська 43,20,35;
вул. Тбіліська 17-27,12-36;
вул. С.Перовської 10
Індустріальний район:
вул. Запорізька 2;
вул. Прапорна 28-36;
вул. Канівська 1-13, 17-60 / 1;
вул. Кожум'яки, 22-38, 41-43;
туп. Тютюнника 1;
вул. Полтавська, 7-9, 15-19
Самарський район:
вул. Немировича-Данченка 6, 6д, 60-64, 68
вул. Дачна 89-91,
вул. Листопадна 1А, 1Б, 3, 9а-13а
будинки МЖБК
вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,
Насосна станція
вул. А.Барто 15-19;
вул. 20-річчя Перемоги 55, 55а, 55г, 51, 68;
Соборний район:
вул. Мандриківська
Центральний район:
вул. Л.Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,
пр. О.Поля, 113, 113а, 115.
Шевченківський район:
вул. Платова,
вул. Черешнева
вул. Курганівська, 1-32, 35-49,
вул. Дегтярьова, 1-5а, 13, 17,
пров. Сорочинський, 2, 6, 16, 18, 27, 29.
вул. Володимирська 2-28;
вул. Леонтовича, 1-47;
вул. Саксаганського, 1-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна 1
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