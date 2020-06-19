Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 19 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Краснодонська, 2-71;

пр. Металургів, 3, 45-65;

вул. Берінга, 31-126;

пров. Берінга, 1-55;

вул. Ковельська, 40-118;

вул. Тупикова, 18-42;

вул. Шишкіна, 18а-57;

туп. Шишкіна, 1-18;

вул. Сеченова, 1-32;

вул. Демократична, 27-42;

вул. Сумська, 28-91;

туп. Полуничний, 1-37;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1-21;

вул. Чеботарьова, 1-24;

вул. Грозненська, 1-22;

вул. Горська, 31-51;

вул. Тираспольська, 1-50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1-15;

вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2-34;

вул. Комунарівська, 87-99, 103-109, 112-204 / 1;

пров. Малахітовий, 1-15,26,32а;

вул. Гвоздична, 20-57;

вул. Кармелюка, 46-63;

вул. Можайського, 25-84;

пров. Лікарняний, 33;

вул. Чорногорська 35-92, 96, 100-108

вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34

вул. Купріна 2,3,

вул. Числова 2-20,

вул. Вербна 6,8,7,

просп. Свободи 2-29

вул. Коккінакі 5-18,

пров. Чорноусівський 6-8,

вул. Юрія Кондратюка, 1, 11, 11б, 11г;

бульвар Рубіновий, 5, 5б;

ж/м Червоний камінь, 12а, 12;

вул. Набережна Заводська, 97а, 97д;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінська 1-9;

пров. С.Перовської 4-8;

пров. Знаменський 2-8;

вул. Знаменівська 43,20,35;

вул. Тбіліська 17-27,12-36;

вул. С.Перовської 10

Індустріальний район:

вул. Запорізька 2;

вул. Прапорна 28-36;

вул. Канівська 1-13, 17-60 / 1;

вул. Кожум'яки, 22-38, 41-43;

туп. Тютюнника 1;

вул. Полтавська, 7-9, 15-19

Самарський район:

вул. Немировича-Данченка 6, 6д, 60-64, 68

вул. Дачна 89-91,

вул. Листопадна 1А, 1Б, 3, 9а-13а

будинки МЖБК

вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

Насосна станція

вул. А.Барто 15-19;

вул. 20-річчя Перемоги 55, 55а, 55г, 51, 68;

Соборний район:

вул. Мандриківська

Центральний район:

вул. Л.Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,

пр. О.Поля, 113, 113а, 115.

Шевченківський район:

вул. Платова,

вул. Черешнева

вул. Курганівська, 1-32, 35-49,

вул. Дегтярьова, 1-5а, 13, 17,

пров. Сорочинський, 2, 6, 16, 18, 27, 29.

вул. Володимирська 2-28;

вул. Леонтовича, 1-47;

вул. Саксаганського, 1-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна 1

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