Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Ковнір Життя міста 17:33, 1.06.2020 Оновлено: 17:37, 1.06.2020

У вівторок, 2 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла
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Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • Крутогорний спуск, 19;

  • вул. Якова Самарського, 6.

  • вул. Телевізійна, 2.

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська, 1-17,2-28;

  • вул. Кабардинська, 17-25;

  • вул. Саксаганська, 9-27,2-30;

  • вул. Леонтовича, 1-47,2-32;

  • вул. Виборна, 1;

  • просп. Дмитра Яворницького, 67,69,71;

  • вул. Челюскіна, 8.

Індустріальний район:

  • пров. Вільний, 4, 4а, 4б, 4в, 4 г, 6;

  • пр. Миру, 12а, 12б, 12в, 12г, 12е, 12д;

  • вул. Березинська, 33, 35, 37.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Тургенєва, 2-28, 1-35;

  • вул. Желябова, 2-78, 1-65;

  • вул. Некрасова, 2-14, 1-11;

  • вул. Роздільна, 2-26, 1-37;

  • вул. Кольцовська, 1-27, 2-24 / 30;

  • вул. Пушкіна, 6-34;

  • вул. Лермонтова, 2-35, 1-33;

  • вул. Промислова 4-98, 3-95;

  • вул. Волоколамська, 2-24 / 33;

  • вул. Андрусенко, 12, 1-34;

  • вул. Артюшенко, 58-106;

  • вул. Вітчизняна, 3;

  • вул. Гребінки, 1-40;

  • вул. Північнодвінська, 1-14;

  • пров. Шосейний, 15.

Центральний район:

  • пр. О.Поля, 21.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища предлагает в два рази підвищити норматив споживання газу і розділити його по сезонах. У холодну пору року українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

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