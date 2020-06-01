Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 2 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
lotsia.com.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
Крутогорний спуск, 19;
вул. Якова Самарського, 6.
вул. Телевізійна, 2.
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 1-17,2-28;
вул. Кабардинська, 17-25;
вул. Саксаганська, 9-27,2-30;
вул. Леонтовича, 1-47,2-32;
вул. Виборна, 1;
просп. Дмитра Яворницького, 67,69,71;
вул. Челюскіна, 8.
Індустріальний район:
пров. Вільний, 4, 4а, 4б, 4в, 4 г, 6;
пр. Миру, 12а, 12б, 12в, 12г, 12е, 12д;
вул. Березинська, 33, 35, 37.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Тургенєва, 2-28, 1-35;
вул. Желябова, 2-78, 1-65;
вул. Некрасова, 2-14, 1-11;
вул. Роздільна, 2-26, 1-37;
вул. Кольцовська, 1-27, 2-24 / 30;
вул. Пушкіна, 6-34;
вул. Лермонтова, 2-35, 1-33;
вул. Промислова 4-98, 3-95;
вул. Волоколамська, 2-24 / 33;
вул. Андрусенко, 12, 1-34;
вул. Артюшенко, 58-106;
вул. Вітчизняна, 3;
вул. Гребінки, 1-40;
вул. Північнодвінська, 1-14;
пров. Шосейний, 15.
Центральний район:
пр. О.Поля, 21.
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