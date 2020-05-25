Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:30, 25.05.2020

У понеділок, 25 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі
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Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Іжевська, 14-246, 55-163;

  • пров. Визволення, 1-27; 8-72, 31-51;

  • вул. Рилєєва, 148-224, 223-251;

  • вул. Житомирська, 5-169, 2-124;

  • пров. Донецький, 9-13, 18-22;

  • пров. Житомирський, 1-61, 2-6;

  • вул. Кемеровська, 76-88, 115-137;

  • пров. Іжевський, Садове товариство "Стрілка-2";

Індустріальний район:

  • пр. Миру, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;

  • вул. Щербини;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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