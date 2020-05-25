Головна Новини
25 травня • оновлено в 07:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

674
Читати матеріал російською

У понеділок, 25 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

lotsia.com.ua

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Іжевська, 14-246, 55-163;

  • пров. Визволення, 1-27; 8-72, 31-51;

  • вул. Рилєєва, 148-224, 223-251;

  • вул. Житомирська, 5-169, 2-124;

  • пров. Донецький, 9-13, 18-22;

  • пров. Житомирський, 1-61, 2-6;

  • вул. Кемеровська, 76-88, 115-137;

  • пров. Іжевський, Садове товариство "Стрілка-2";

Індустріальний район:

  • пр. Миру, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;

  • вул. Щербини;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини

Топпублікації

Топблоги