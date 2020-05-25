Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 25 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі lotsia.com.ua

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Іжевська, 14-246, 55-163;

пров. Визволення, 1-27; 8-72, 31-51;

вул. Рилєєва, 148-224, 223-251;

вул. Житомирська, 5-169, 2-124;

пров. Донецький, 9-13, 18-22;

пров. Житомирський, 1-61, 2-6;

вул. Кемеровська, 76-88, 115-137;

пров. Іжевський, Садове товариство "Стрілка-2";

Індустріальний район:

пр. Миру, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;

вул. Щербини;

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