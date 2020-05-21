Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У четвер, 21 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Чечелівський район:
вул. Філософська, 62.
Новокодацький район:
вул. Берегова, 11, фірма.
вул. Старий шлях, 79 - 83, 89 - 227, 128 - 200, 202 - 216;
вул. Берегова, 1 - 7, 2 - 16;
вул. Звивиста, 2 - 36;
вул. Заборінская, 3 - 11, 6 - 10а;
вул. Золотоосенняя, 80 - 88, 103 - 105, 113 - 121;
вул. Ювілейна, 12;
вул. Гірська, 1 - 19, 2 - 10;
Таромське рибгосп;
вул. Мостова, 1 - 43, 2 - 34, 34а, 36, 38 - 84, 51;
вул. Андрющенко, 2 - 60.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Берегова, 190 - 196;
вул. Тернова, 4, 5;
вул. Штормова, 120 - 206, 115 - 201;
пер. Терновий, 4 - 18;
пер. Штормовий, 4 - 24, 5 - 19;
пер. Таганрозький, 1 - 7;
вул. Величко, 75 - 123, 113 - 127;
вул. Юревская, 14 - 38, 19 - 41;
вул. Дарницька, 5 - 11;
вул. Тимчасова, 11 - 23, 2 - 8;
вул. Новосамарське, 1, 5 - 13, 6 - 10;
вул. Шухлінская, 12 - 20;
вул. Угліческая, 15 - 21, 24 - 28;
вул. Полтавська, 2, 3, 8;
пр. Слобожанський, 15, 15а.
Самарський район:
вул. Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
вул. активістів;
вул. Богородицька;
вул. Олешковсская;
вул. Таврійська;
вул. Грушевського.
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