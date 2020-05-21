Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 21 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Чечелівський район:

вул. Філософська, 62.

Новокодацький район:

вул. Берегова, 11, фірма.

вул. Старий шлях, 79 - 83, 89 - 227, 128 - 200, 202 - 216;

вул. Берегова, 1 - 7, 2 - 16;

вул. Звивиста, 2 - 36;

вул. Заборінская, 3 - 11, 6 - 10а;

вул. Золотоосенняя, 80 - 88, 103 - 105, 113 - 121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1 - 19, 2 - 10;

Таромське рибгосп;

вул. Мостова, 1 - 43, 2 - 34, 34а, 36, 38 - 84, 51;

вул. Андрющенко, 2 - 60.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Берегова, 190 - 196;

вул. Тернова, 4, 5;

вул. Штормова, 120 - 206, 115 - 201;

пер. Терновий, 4 - 18;

пер. Штормовий, 4 - 24, 5 - 19;

пер. Таганрозький, 1 - 7;

вул. Величко, 75 - 123, 113 - 127;

вул. Юревская, 14 - 38, 19 - 41;

вул. Дарницька, 5 - 11;

вул. Тимчасова, 11 - 23, 2 - 8;

вул. Новосамарське, 1, 5 - 13, 6 - 10;

вул. Шухлінская, 12 - 20;

вул. Угліческая, 15 - 21, 24 - 28;

вул. Полтавська, 2, 3, 8;

пр. Слобожанський, 15, 15а.

Самарський район:

вул. Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

вул. активістів;

вул. Богородицька;

вул. Олешковсская;

вул. Таврійська;

вул. Грушевського.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області обвалився міст через затоку Каховського водосховища.

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