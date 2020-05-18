Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У вівторок, 19 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Новокодакскій район:
вул. Павла Бута, 9 - 29, 23 - 46, 44а;
вул. Щаденко, 30;
пер. Скадовського, 2, 3, 5;
вул. Квітки-Основ'яненка, 14 - 22;
вул. Кайдацького, 10 - 34, 21 - 43;
вул. Платона, 26 - 50, 27 - 51;
вул. Куряча, 1 - 41, 2 - 28;
магазин "Авоська".
Самарський район:
вул. Кольська, 17, 19;
вул. Василя Симоненка, 11 - 15, 18 - 28, 22а;
вул. Електрична, 15 - 27, 21а;
вул. Світанкова, 13 - 21, 13а, 13г, 15а, 15д;
вул. Космонавта Волкова, 11а.
Індустріальний район:
вул. Донецьке шосе, 15;
вул. Біляєва, 16 - блок 3,4.
Чечелівське район:
вул. Робоча, 24а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Делегатская, 5 - 35, 8 - 40а;
вул. Каляєва, 12 - 32, 52, 54;
вул. Камишова, 1 - 11, 2 - 38;
пер. Очеретяний, 2;
пер. Короповий, 2, 5 - 9;
вул. Трансформаторна, 8;
вул. Богомаза, 196, 198, 200;
вул. Крушельницької, 18, 20;
вул. Кубанська, 6 - 58, 23 - 75, 61, 61м, 61я;
вул. Вітряна, 76 - 82, 95 - 105;
вул. Донецьке шосе, 120, 122, 124;
пер. Радомський, 1 - 7, 24;
пер. Березовий, 1 - 7, 2 - 10;
вул. Парниковая, 7 - 23, 8 - 20;
вул. Янтарна, 28.
Соборний район:
вул. Василя Жуковського, 25 - 35;
вул. Паторжинського, 7, 8;
вул. Олеся Гончара, 8 - 14.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 18 травня, в Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ сталося зіткнення легкового автомобіля Daewoo Lanos і мопеда.