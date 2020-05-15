Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 15 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Шевченківський район:

вул. Великолуцького, 3 - 65, 4 - 76;

вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76 - 130, 77 - 129;

вул. Динамо, 53, 66 - 120, 67, 75 - 123;

вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;

вул. Генерала Пушкіна, 85 - 125;

вул. Рибінська, 52-а, 55;

вул. Шевченко, 22, 33 - 47;

вул. Яворницького, 45г.

вул. Велика Дієвського, 4 (2корп, 3 корп, 4 корп, 5 корп.), 8, 45, 46;

вул. Шодуаровская, 10б.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Щукіна, 59 - 115;

вул. Інгульська, 1 - 57;

вул. Новочеркаська, 88 - 211б;

вул. Гусяча, 2 - 140;

вул. Делегатская, 118 - 168;

вул. Робесп'єра, 11 - 27;

пер. Інгульський, 1 - 30;

пер. Новочеркаський, 1 - 29;

пер. Полєнова, 1 - 62;

пер. Робесп'єра, 1 - 2.

Індустріальний район:

вул. Байкальська, 3 - 5, 16а - 22;

вул. Воронежская, 1 - 17, 8 - 20, 22 - 24;

вул. Далекосхідна, 26 - 68, 77 - 97, 103а - 127;

вул. Радищева, 23 - 75, 36 - 80;

вул. Сакко, 18 - 62, 19 - 63;

вул. Холодильна, 3 - 15/2.

Самарський район:

вул. Курська, 1 - 115, 2 - 182;

вул. П'ятигорська, 1 - 69, 2 - 72;

вул. Вільногірська, 30;

вул. Орлина, 1 - 73, 2 - 32;

вул. Немировича-Данченка, 68.

Новокодацький район:

вул. Велика Дієвська, 4 (2 корп., 3 корп., 4 корп., 5 корп ..), 8, 45, 46;

вул. Шодуаровская, 10б;

вул. Геологічні, 2 - 30;

вул. Чорногорська, 1 - 15, 2 - 16;

вул. Криштофа Косинського, 3 - 21, 8 - 30;

вул. Глібова, 1 - 81, 2 - 52;

вул. Миколи Садовського, 15, 16а;

вул. Десняка, 1 - 43, 2 - 56;

вул. Старий шлях, 202 - 216;

вул. Мостова, 1 - 43, 2 - 34, 34а, 36, 38 - 84, 51;

вул. Сержанта Андрющенко, 2 - 60;

вул. Можайського, 25 - 75, 40 - 84, 100;

вул. Юрія Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;

вул. Рубежная, 1 - 13, 2 - 24;

пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;

пер. Лікарняний, 33;

вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;

вул. Гвоздичная, 20 - 58, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Жовті Води Дніпропетровської області п'ятеро дітей стрибали з технічного моста в річку Жовта. В результаті один з хлопчиків не винирнув з води.

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