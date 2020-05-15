Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 15 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Шевченківський район:
вул. Великолуцького, 3 - 65, 4 - 76;
вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76 - 130, 77 - 129;
вул. Динамо, 53, 66 - 120, 67, 75 - 123;
вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;
вул. Генерала Пушкіна, 85 - 125;
вул. Рибінська, 52-а, 55;
вул. Шевченко, 22, 33 - 47;
вул. Яворницького, 45г.
вул. Велика Дієвського, 4 (2корп, 3 корп, 4 корп, 5 корп.), 8, 45, 46;
вул. Шодуаровская, 10б.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Щукіна, 59 - 115;
вул. Інгульська, 1 - 57;
вул. Новочеркаська, 88 - 211б;
вул. Гусяча, 2 - 140;
вул. Делегатская, 118 - 168;
вул. Робесп'єра, 11 - 27;
пер. Інгульський, 1 - 30;
пер. Новочеркаський, 1 - 29;
пер. Полєнова, 1 - 62;
пер. Робесп'єра, 1 - 2.
Індустріальний район:
вул. Байкальська, 3 - 5, 16а - 22;
вул. Воронежская, 1 - 17, 8 - 20, 22 - 24;
вул. Далекосхідна, 26 - 68, 77 - 97, 103а - 127;
вул. Радищева, 23 - 75, 36 - 80;
вул. Сакко, 18 - 62, 19 - 63;
вул. Холодильна, 3 - 15/2.
Самарський район:
вул. Курська, 1 - 115, 2 - 182;
вул. П'ятигорська, 1 - 69, 2 - 72;
вул. Вільногірська, 30;
вул. Орлина, 1 - 73, 2 - 32;
вул. Немировича-Данченка, 68.
Новокодацький район:
вул. Велика Дієвська, 4 (2 корп., 3 корп., 4 корп., 5 корп ..), 8, 45, 46;
вул. Шодуаровская, 10б;
вул. Геологічні, 2 - 30;
вул. Чорногорська, 1 - 15, 2 - 16;
вул. Криштофа Косинського, 3 - 21, 8 - 30;
вул. Глібова, 1 - 81, 2 - 52;
вул. Миколи Садовського, 15, 16а;
вул. Десняка, 1 - 43, 2 - 56;
вул. Старий шлях, 202 - 216;
вул. Мостова, 1 - 43, 2 - 34, 34а, 36, 38 - 84, 51;
вул. Сержанта Андрющенко, 2 - 60;
вул. Можайського, 25 - 75, 40 - 84, 100;
вул. Юрія Кондратюка, 87 - 179, 112 - 204, 207;
вул. Рубежная, 1 - 13, 2 - 24;
пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 20;
пер. Лікарняний, 33;
вул. Чорногорська, 33 - 81, 36 - 100;
вул. Гвоздичная, 20 - 58, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46 - 54, 59 - 63.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Жовті Води Дніпропетровської області п'ятеро дітей стрибали з технічного моста в річку Жовта. В результаті один з хлопчиків не винирнув з води.
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