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6 січня • оновлено в 17:49
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У середу, 8 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Де в Дніпрі можна здати новорічну ялинку: список адрес

Відключення світла

Відключення світла

Пікабу

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-3, 78, 74 кв 1-11, 72;

  • вулиця Запорізьке шосе 53а, 53б, 80, 52д, 52е, 68.

Самарський район:

  • вулиця Елеваторна, 1-15, 2-28;

  • вулиця Кадрова 1-79, 2-52;

  • вулиця Фонвізіна, 1.

Чечелівський район:

  • вулиця Академіка Белелюбського, 54, 54а, 66.

Новокодацький район:

  • вулиця Новоорловська, 2б, 2в;

  • вулиця Орловська, 36а;

  • вулиця Метробудівська, 3.

  • вулиця. Можайського, 88;

  • провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;

  • вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;

  • вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі М-29 Харків-Сімферополь Новомосковського району Дніпропетровської області вранці 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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