Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 8 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Пікабу

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

ж/м Тополя-3, 78, 74 кв 1-11, 72;

вулиця Запорізьке шосе 53а, 53б, 80, 52д, 52е, 68.

Самарський район:

вулиця Елеваторна, 1-15, 2-28;

вулиця Кадрова 1-79, 2-52;

вулиця Фонвізіна, 1.

Чечелівський район:

вулиця Академіка Белелюбського, 54, 54а, 66.

Новокодацький район:

вулиця Новоорловська, 2б, 2в;

вулиця Орловська, 36а;

вулиця Метробудівська, 3.

вулиця. Можайського, 88;

провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;

вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;

вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;

вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі М-29 Харків-Сімферополь Новомосковського району Дніпропетровської області вранці 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода.

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