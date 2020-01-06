Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 8 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Пікабу
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
ж/м Тополя-3, 78, 74 кв 1-11, 72;
вулиця Запорізьке шосе 53а, 53б, 80, 52д, 52е, 68.
Самарський район:
вулиця Елеваторна, 1-15, 2-28;
вулиця Кадрова 1-79, 2-52;
вулиця Фонвізіна, 1.
Чечелівський район:
вулиця Академіка Белелюбського, 54, 54а, 66.
Новокодацький район:
вулиця Новоорловська, 2б, 2в;
вулиця Орловська, 36а;
вулиця Метробудівська, 3.
вулиця. Можайського, 88;
провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;
вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;
вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;
вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;
Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі М-29 Харків-Сімферополь Новомосковського району Дніпропетровської області вранці 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода.
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