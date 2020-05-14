Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 14 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
nashkiev.ua
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Шевченківський район:
вул. Рибінська, 7, 9А, 9Б, 52А, 55, 101, 114, 117, 118А, 119, 120;
туп. 1-й Рибінський 7;
ж/м Тополя-2, 51, 49, 47, 48;
вул. Комбрига Петрова 12, 12С, 21, 27Б, 31;
вул. Великолукська, 4-76, 3-65;
вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
вул. Динамо, 66-120, 75- 123, 53, 67;
вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;
вул. Генерала Пушкіна, 85-125.
Центральний район:
вул. Миколи Руденка, 122-136;
пров. Кооперативний, 29, 45, 46.
Чечелівський район:
вул. Канатна, 17;
пр. Пушкіна, 26.
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