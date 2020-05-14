Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 14 травня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі nashkiev.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Шевченківський район:

вул. Рибінська, 7, 9А, 9Б, 52А, 55, 101, 114, 117, 118А, 119, 120;

туп. 1-й Рибінський 7;

ж/м Тополя-2, 51, 49, 47, 48;

вул. Комбрига Петрова 12, 12С, 21, 27Б, 31;

вул. Великолукська, 4-76, 3-65;

вул. Ярославського, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

вул. Динамо, 66-120, 75- 123, 53, 67;

вул. Абхазька, 17, 19, 26, 32;

вул. Генерала Пушкіна, 85-125.

Центральний район:

вул. Миколи Руденка, 122-136;

пров. Кооперативний, 29, 45, 46.

Чечелівський район:

вул. Канатна, 17;

пр. Пушкіна, 26.

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