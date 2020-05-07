Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 7 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Самарський район:
вул. Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;
вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 31 - 79, 64 - 118а;
вул. Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 265 - 287, 218 - 290;
вул. Домодєдовському, 19 - 117, 20 - 128;
вул. Подгорна, 44 - 104, 51 - 121;
вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38;
садове товариство "Шиянка";
вул. Полісадная;
вул. Ярославни;
вул. яровий;
вул. Івана Купала;
вул. радіальна;
вул. білокам'яна;
вул. нижньогірська;
вул. Краснобогатирская;
вул. Халхінгольская;
вул. Пшенична.
Центральний район:
вул. Шмідта, 3.
Чечелівський район:
вул. Філософська, 62.
Новокодацький район:
вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;
вул. Дунаєвського, 1, 2 - 16, 3, 32, 32а, 34;
вул. Авіаційна, 1 - 23, 2, 4в, 25 - 29;
вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
вул. Военноморской, 17, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 - 17;
вул. Волзька, 1, 2 - 12;
вул. Каменська, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;
просп. Івана Мазепи, 31, 58;
вул. Караваєва, 36;
вул. Алмазна, 4, 8;
вул. Коксова, 70.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі чоловік в ході конфлікту з 17-річним хлопцем вистрілив йому в обличчя з револьвера.
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