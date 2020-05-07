Головна Новини
7 травня • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

517
Читати матеріал російською

У четвер, 7 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;

  • вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 31 - 79, 64 - 118а;

  • вул. Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 265 - 287, 218 - 290;

  • вул. Домодєдовському, 19 - 117, 20 - 128;

  • вул. Подгорна, 44 - 104, 51 - 121;

  • вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38;

  • садове товариство "Шиянка";

  • вул. Полісадная;

  • вул. Ярославни;

  • вул. яровий;

  • вул. Івана Купала;

  • вул. радіальна;

  • вул. білокам'яна;

  • вул. нижньогірська;

  • вул. Краснобогатирская;

  • вул. Халхінгольская;

  • вул. Пшенична.

Центральний район:

  • вул. Шмідта, 3.

Чечелівський район:

  • вул. Філософська, 62.

Новокодацький район:

  • вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;

  • вул. Дунаєвського, 1, 2 - 16, 3, 32, 32а, 34;

  • вул. Авіаційна, 1 - 23, 2, 4в, 25 - 29;

  • вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • вул. Военноморской, 17, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 - 17;

  • вул. Волзька, 1, 2 - 12;

  • вул. Каменська, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;

  • просп. Івана Мазепи, 31, 58;

  • вул. Караваєва, 36;

  • вул. Алмазна, 4, 8;

  • вул. Коксова, 70.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі чоловік в ході конфлікту з 17-річним хлопцем вистрілив йому в обличчя з револьвера.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Новини

Топпублікації

Топблоги