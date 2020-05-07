Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 7 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

вул. Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;

вул. Польова, 1 - 19, 2 - 62, 31 - 79, 64 - 118а;

вул. Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 265 - 287, 218 - 290;

вул. Домодєдовському, 19 - 117, 20 - 128;

вул. Подгорна, 44 - 104, 51 - 121;

вул. Каширська, 5 - 27, 18 - 38;

садове товариство "Шиянка";

вул. Полісадная;

вул. Ярославни;

вул. яровий;

вул. Івана Купала;

вул. радіальна;

вул. білокам'яна;

вул. нижньогірська;

вул. Краснобогатирская;

вул. Халхінгольская;

вул. Пшенична.

Центральний район:

вул. Шмідта, 3.

Чечелівський район:

вул. Філософська, 62.

Новокодацький район:

вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;

вул. Дунаєвського, 1, 2 - 16, 3, 32, 32а, 34;

вул. Авіаційна, 1 - 23, 2, 4в, 25 - 29;

вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

вул. Военноморской, 17, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 - 17;

вул. Волзька, 1, 2 - 12;

вул. Каменська, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;

просп. Івана Мазепи, 31, 58;

вул. Караваєва, 36;

вул. Алмазна, 4, 8;

вул. Коксова, 70.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі чоловік в ході конфлікту з 17-річним хлопцем вистрілив йому в обличчя з револьвера.

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