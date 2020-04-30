Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 23 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі РБК-Україна

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

вул. Героїв Чорнобиля, 3 - 29, 2 - 84, 31 - 41;

вул. Дрогобицька, 1 - 11, 5а;

вул. Приймаченко, 69 - 87, 136;

вул. Космонавта Волкова, 13 - 23;

вул. Світанкова, 18 - 22, 18а;

вул. Кольська, 9 - 15, 4 - 44, 21, 9д;

вул. Рудніченко, 2, 4, 10;

вул. Енергетиків, 8 - 12;

вул. Симоненко, 10 - 16, 3 - 9;

вул. Карагандинська, 7а;

вул. Мирна, 71;

вул. Електрична, 36.

Новокодацький район:

Діагностичний корпус №2; Лікувальний корпус; Харчоблок №1; Реанімація Головний корпус №1; Молочна кухня; Аптека; Кафе "БОН АПЕТИТ"; Пральня - вул. Караваєва 68;

Аптека "Руан"; Лікарня №4, Блок АГРЩ-1, Блок ДГРЩ-5, Блок ГГРЩ-4, Судмедекспертиза, Котельня; Поліклініка - вул. Меренкова, 37 - 53;

Центральний район:

вул. Князя Володимира Великого, 5;

вул. Князя Володимира Мономаха, 8.

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