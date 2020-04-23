Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У четвер, 23 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Центральний район
вул. Філософська, 55 - 73, 72 - 82;
вул. Кошута, 2 - 10, 1 - 5;
вул. Флотська, 1 - 23, 2 - 32;
вул. Алексєєнко, 47 - 59;
вул. Тамбовська, 2 - 20, 1 - 9;
вул. Патона, 2 - 6, 1 - 3;
вул. Савченко, 36, 72.
Новокодацький район:
пр. Металургів, 41а, ПП Бондар;
вул. Флангова, 53, Д / К 198;
пр. Металургів, 43, ТОВ "АТБ-Маркет";
вул. Сумська, 25 - 29, 26;
вул. Берінга, 24 - 40, 21 - 29;
вул. Флангова, 30 - 58, 29 - 41;
вул. Демократична, 10 - 26, 9 - 25;
вул. Докучаєва, 24;
Дитячий притулок "Оберіг";
пр. Металургів, 40 - 48, 50 - 54;
вул. Сумська, 30, Церква;
вул. Прокатна, 1 - 41, 2 - 38;
вул. Чухновського, 116 - 142, 121 - 139;
вул. Давидова, 149 - 183;
тупий. Чухновського, 2 - 18, 1 - 33;
вул. Сидоренко, 2 - 16, 7, 9;
вул. Амбулаторна, 27, 46 - 80, 15 - 33;
вул. Тютюнова, 6, 7, 8, 10;
вул. Манесмановская, 1 - 13, 2 - 16;
вул. Ставропольська, 27, 29;
вул. Доменна, 2;
вул. Балістична, 32;
вул. Сухумська, 3 - 47, 8 - 52.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-2, 28, 27, 38, 37;
вул. Паршина, 6.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка сталося понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої.